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"Північний потік – 2" під загрозою? Сенатори в США поставили умову адміністрації Байдена

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
14 вересня, 15:12
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Деякі сенатори-республіканці просять ввести санкції проти оператора Nord Stream 2 AG, який належить "Газпрому"
Адміністрацію Байдена закликали ввести санкції проти "Північного потоку - 2"
Адміністрацію Байдена закликали ввести санкції проти "Північного потоку - 2" / Фото: Колаж: Сьогодні

У США двоє сенаторів-республіканців, які проти газопроводу "Північний потік – 2", поставили умову адміністрації президента США Джо Байдена.

Як пише газета The Wall Street Journal, сенатори готові підтримати кандидатів на посади в Мінфіні, якщо Сполучені Штати введуть санкції проти оператора російського газопроводу "Північний потік – 2" – Nord Stream 2 AG7.

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США вже вводили санкції проти компаній, які брали участь у будівництві газопроводу, однак проти "Північного потоку – 2" санкції хочуть вводити тільки в тому разі, якщо Росія почне використовувати газ як зброю.

У США вважають, що санкції проти компанії-оператора погіршать відносини з Німеччиною, а на проєкт ніяк не вплинуть.

Чому "Північний потік – 2" не зможе обійтися без України

Як заявив голова правління польської нафтогазової компанії PGNiG Павло Маєвський, газопровід "Північний потік – 2", якщо і буде введений в експлуатацію, то не буде використовуватися на повну потужність. Це означає, що йому доведеться транспортувати газ через Україну.

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