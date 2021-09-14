"Північний потік – 2" під загрозою? Сенатори в США поставили умову адміністрації Байдена

У США двоє сенаторів-республіканців, які проти газопроводу "Північний потік – 2", поставили умову адміністрації президента США Джо Байдена.
Як пише газета The Wall Street Journal, сенатори готові підтримати кандидатів на посади в Мінфіні, якщо Сполучені Штати введуть санкції проти оператора російського газопроводу "Північний потік – 2" – Nord Stream 2 AG7.
США вже вводили санкції проти компаній, які брали участь у будівництві газопроводу, однак проти "Північного потоку – 2" санкції хочуть вводити тільки в тому разі, якщо Росія почне використовувати газ як зброю.
У США вважають, що санкції проти компанії-оператора погіршать відносини з Німеччиною, а на проєкт ніяк не вплинуть.
Чому "Північний потік – 2" не зможе обійтися без України
Як заявив голова правління польської нафтогазової компанії PGNiG Павло Маєвський, газопровід "Північний потік – 2", якщо і буде введений в експлуатацію, то не буде використовуватися на повну потужність. Це означає, що йому доведеться транспортувати газ через Україну.
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