"Северный поток – 2": США ввели новые санкции против России

Администрация президента США Джо Байдена наложила санкции на компании за их участие в проекте газопровода

США ввели ограничения против некоторых участников строительства "Северного потока - 2". Коллаж: "Сегодня"

В связи со строительством российского газопровода "Северный поток – 2", который планируют закончить уже в августе 2021 года, Соединенные Штаты ввели новые санкции против двух граждан России и одного российского судна, причастных к газопроводу.

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Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

По данным агентства Bloomberg, ограничения вводятся против АО "Нобилити" (владельца судов снабжения "Иван Сидоренко" и "Остап Шеремета", которые участвуют в строительстве "Северного потока – 2"). Также, как пишет агентство, под санкции попали страховая компания "Константа" и судно "Остап Шеремета".

Таким образом США отвечают на строительство российских газопроводов, которые "направлены на усиление влияния РФ на Европу и ослабление энергетической безопасности Украины".

Помощь Украине

После запуска магистрального газопровода "Северный поток – 2", который строится из России в Германию, Украине могут предоставить помощь.

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Какие варианты помощи рассматривают Германия и США:

усиление энергетической безопасности Украины путем инвестирования в строительство новых электростанций;

наращивание закупок газа в Украине;

введение механизма, который при необходимости сможет остановить работу "Северного потока – 2" в случае давления на Украину.

Ранее администрация президента США призвала Украину воздержаться от критики соглашения с Германией о "Северном потоке – 2", потому что это плохо повлияет на отношения Вашингтона и Киева.