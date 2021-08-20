"Північний потік – 2": США ввели нові санкції проти Росії

У зв'язку з будівництвом російського газопроводу "Північний потік – 2", який планують закінчити вже в серпні 2021 року Сполучені Штати ввели нові санкції проти двох громадян Росії і одного російського судна, причетних до газопроводу.
Про це повідомляє прес-служба Держдепартаменту США.
За даними агентства Bloomberg, обмеження вводяться проти АТ "Нобіліті" (власника суден постачання "Іван Сидоренко" і "Остап Шеремета", які беруть участь в будівництві "Північного потоку – 2"). Також, як пише агентство, під санкції потрапили страхова компанія "Константа" та судно "Остап Шеремета".
Таким чином США відповідають на будівництво російських газопроводів, які "спрямовані на посилення впливу РФ на Європу і ослаблення енергетичної безпеки України".
Допомога Україні
Після запуску магістрального газопроводу "Північний потік – 2 , який будується з Росії до Німеччини, Україні можуть надати допомогу.
Які варіанти допомоги розглядають Німеччина і США:
- посилення енергетичної безпеки України шляхом інвестування в будівництво нових електростанцій;
- нарощування закупівель газу в Україні;
- введення механізму, який при необхідності зможе зупинити роботу "Північного потоку – 2" в разі тиску на Україну.
Раніше адміністрація президента США закликала Україну утриматися від критики угоди з Німеччиною про "Північний потік – 2", бо це погано вплине на відносини Вашингтона і Києва.