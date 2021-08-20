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"Північний потік – 2": США ввели нові санкції проти Росії

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
20 серпня, 20:51
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Адміністрація президента США Джо Байдена наклала санкції на компанії за їх участь в проекті газопроводу
США ввели обмеження проти деяких учасників будівництва "Північного потоку - 2". Колаж: "Сьогодні"
США ввели обмеження проти деяких учасників будівництва "Північного потоку - 2". Колаж: "Сьогодні"

У зв'язку з будівництвом російського газопроводу "Північний потік – 2", який планують закінчити вже в серпні 2021 року Сполучені Штати ввели нові санкції проти двох громадян Росії і одного російського судна, причетних до газопроводу.

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Про це повідомляє прес-служба Держдепартаменту США.

За даними агентства Bloomberg, обмеження вводяться проти АТ "Нобіліті" (власника суден постачання "Іван Сидоренко" і "Остап Шеремета", які беруть участь в будівництві "Північного потоку – 2"). Також, як пише агентство, під санкції потрапили страхова компанія "Константа" та судно "Остап Шеремета".

Таким чином США відповідають на будівництво російських газопроводів, які "спрямовані на посилення впливу РФ на Європу і ослаблення енергетичної безпеки України".

Допомога Україні

Після запуску магістрального газопроводу "Північний потік – 2 , який будується з Росії до Німеччини, Україні можуть надати допомогу.

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Які варіанти допомоги розглядають Німеччина і США:

  • посилення енергетичної безпеки України шляхом інвестування в будівництво нових електростанцій;
  • нарощування закупівель газу в Україні;
  • введення механізму, який при необхідності зможе зупинити роботу "Північного потоку – 2" в разі тиску на Україну.

Раніше адміністрація президента США закликала Україну утриматися від критики угоди з Німеччиною про "Північний потік – 2", бо це погано вплине на відносини Вашингтона і Києва.

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