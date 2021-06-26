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"Північний потік – 2". Які компенсації може отримати Україна?

26 червня 2021 12:06

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Німеччина і США розглядають кілька варіантів допомоги Україні після запуску газопроводу

Газопровід "Північний потік - 2", фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

Газопровід "Північний потік - 2", фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

Після запуску магістрального газопроводу "Північний потік – 2", який будується з Росії до Німеччини, Україні можуть надати допомогу.

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Можливі варіанти допомоги вивчають Німеччина і США, повідомляє Bloomberg.

Країни хочуть зміцнити інфраструктуру України і компенсувати транзитні збори, які будуть втрачені через те, що трубопровід йде в обхід країни.

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Які варіанти допомоги розглядають Німеччина і США:

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  • посилення енергетичної безпеки України шляхом інвестування в будівництво нових електростанцій;
  • нарощування закупівель газу в Україні;
  • введення механізму, який за необхідності зможе зупинити роботу "Північного потоку – 2" в разі тиску на Україну.

До речі, очікується, що основні положення щодо допомоги Україні будуть обговорюватися під час зустрічі канцлера ФРН Ангели Меркель і президента США Джо Байдена.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США і Німеччина будуть стежити, щоб Росія не використала свої енергетичні можливості як зброю і важіль тиску на Україну.

За словами Блінкена, санкцій, які США нещодавно наклали на компанії, причетні до будівництва російської "труби", "більше, ніж будь-коли".

Нагадаємо, що тема "Північного потоку – 2" піднімалася також і на зустрічі канцлера Німеччини Ангели Меркель з американським президентом Джо Байденом.

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