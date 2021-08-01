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"Північний потік-2": наступник Меркель пригрозив Росії санкціями через Україну

1 серпня 2021 11:10

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Лашет вважає, що так Росія не зможе використовувати трубопровід як геополітичну зброю

Армін Лашет вважає, що Росія може використовувати "Північний потік - 2" проти України. Колаж: "Сьогодні"

Армін Лашет вважає, що Росія може використовувати "Північний потік - 2" проти України. Колаж: "Сьогодні" / Фото: REUTERS

Якщо Росія використовуватиме проти України газопровід "Північний потік-2", Німеччина ініціює санкції на рівні Європейського Союзу.

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Про це заявив кандидат у канцлери Німеччини від консервативного блоку ХДС/ХСС Армін Лашет, передає Die Zeit.

"Якщо Росія знову агресивно вести себе по Україні, то Німеччина вживе заходів на національному рівні та ініціює санкції на рівні Європейського Союзу", – заявив Армін Лашет.

Він вважає, що таким чином можна не дати Росії використовувати газопровід як геополітичну зброю.

"Також важливо дати Росії зрозуміти, що ми не приймаємо, коли вона порушує міжнародне право, атакує гібридними засобами західні демократії або порушує фундаментальні права людини і громадянина на своїй території", – сказав Лашет.

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Раніше ЗМІ писали, що адміністрація президента США закликала Україну утриматися від критики угоди з Німеччиною про "Північний потік – 2", тому що це погано вплине на відносини Вашингтона і Києва.

Водночасв Офісі президента спокійно поставилися до цих чуток, оскільки це питання остаточно проясниться тільки після візиту президента Володимира Зеленського в США.

Детальніше про небезпеку "Північного потоку – 2" дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Всі подробиці в спецтемі Північний потік - 2: перспективи України

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