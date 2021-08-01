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"Северный поток-2": преемник Меркель пригрозил России санкциями из-за Украины

1 августа 2021 11:10

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Лашет считает, что так Россия не сможет использовать трубопровод как геополитическое оружие

Армин Лашет считает, что Россия может использовать "Северный поток - 2" против Украины. Коллаж: "Сегодня"

Армин Лашет считает, что Россия может использовать "Северный поток - 2" против Украины. Коллаж: "Сегодня" / Фото: REUTERS

Если Россия будет использовать против Украины газопровод "Северный поток-2", Германия инициирует санкции на уровне Европейского Союза.

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Об этом заявил кандидат в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет, передает Die Zeit.

"Если Россия снова агрессивно вести себя по Украине, то Германия примет меры на национальном уровне и инициирует санкции на уровне Европейского Союза", – заявил Армин Лашет.

Он считает, что таким образом можно не дать России использовать газопровод как геополитическое оружие.

"Также важно дать России понять, что мы не принимаем, когда она нарушает международное право, атакует гибридными средствами западные демократии или нарушает фундаментальные права человека и гражданина на своей территории", – сказал Лашет.

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Ранее СМИ писали, что администрация президента США призвала Украину воздержаться от критики соглашения с Германией о "Северном потоке – 2", потому что это плохо повлияет на отношения Вашингтона и Киева.

В свою очередь в Офисе президента спокойно отнеслись к этим слухам, поскольку данный вопрос окончательно прояснится только после визита президента Владимира Зеленского в США.

Подробнее об опасности "Северного потока – 2" узнавайте из сюжета "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Северный поток - 2: перспективы Украины

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