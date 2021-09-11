Глава "Нафтогаза" нашел способ остановить "Северный поток – 2"

Введенные в 2019 году санкции против компаний, которые участвовали в строительстве газопровода, смогли подействовать

Юрий Витренко призвал США ввести новые санкции. Коллаж: "Сегодня"

Не допустить работу российского газопровода "Северного потока – 2" могут санкции США, которые недавно уже фактически остановили строительство магистрального газопровода.

Об этом заявил глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко в рамках форума YES Brainstorming в Киеве, который организован Ялтинской европейской стратегией и Фондом Виктора Пинчука.

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"Если правительство США введет санкции, то мы считаем, что европейские компании не будут покупать газ по этому трубопроводу, таким образом он не будет работать", – заявил Витренко.

Он отметил, что в 2019 году санкции США против компаний, которые участвовали в строительстве газопровода, фактически остановили работу.

Россия не готова играть по европейским правилам

Российский газопровод "Северный поток – 2" не должен сейчас заработать, считает Витренко.

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По его словам, Россия использует газ как геополитическое оружие. Поэтому сейчас нет предпосылок для того, чтобы "Северный поток – 2" заработал в коммерческом режиме. Несмотря на то, что "Северный поток – 2" уже достроен, это не означает, что ему позволят работать в коммерческом режиме.

25 августа жалобу российского газопровода "Северный поток – 2" на Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur, которое постановило не освобождать газопровод от норм газовой директивы ЕС, отклонил Высший земельный суд Дюссельдорфа.

Генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон решение немецкого суда касательно требований к "Северному потоку – 2" назвал долгожданным и важным.

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