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У Єврокомісії розповіли, коли "Північний потік – 2" можуть сертифікувати

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
17 вересня, 16:31
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Очікується, що спочатку газопровід подасть запит на сертифікацію німецькому регулятору
Єврокомісія може схвалити сертифікацію "Північного потоку - 2" протягом двох місяців
Єврокомісія може схвалити сертифікацію "Північного потоку - 2" протягом двох місяців / Фото: Колаж: Сьогодні

Схвалити сертифікацію російського газопроводу "Північний потік – 2" можуть протягом двох місяців, потім процедура може бути продовжена.

Про це заявила представник Єврокомісії Вівіан Лунела.

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"Північний потік-2" спочатку повинен подати запит на сертифікацію німецькому регулятору, який потім повинен буде ухвалити і передати в Єврокомісію свій проєкт рішення про сертифікацію, запросивши думку Єврокомісії, як наказує наша допрацьована Газова директива", – розповіла голова Єврокомісії.

За її словами, коли Єврокомісія отримає цей запит, у неї буде два місяці на надання відповіді.

У той же час Єврокомісія не вважає "Північний потік – 2" проектом загальноєвропейського інтересу.

Коли можуть запустити "Північний потік – 2"

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Російський газопровід "Північний потік – 2", який повністю завершили 10 вересня, може отримати дозвіл на запуск на початку 2022 року.

Як заявляли раніше в Федеральному мережевому агентстві Німеччини (BNA), рішення про сертифікацію "Північного потоку – 2" буде ухвадено до 8 січня 2022 року.

Ще до завершення будівництва "Північного потоку – 2" в РФ заявляли, що газопровід почне роботу вже в цьому році, однак строки весь час переносилися.

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