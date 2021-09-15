Гроші
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
iPhone13: що нового и цена iPhone13: що нового и цена ⚽ Шериф - Шахтар: онлайн 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта"
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Все пішло не за планом. У РФ припустили, коли запустять "Північний потік – 2"

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
15 вересня, 10:57
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Спочатку в Кремлі планували запустити газопровід до кінця 2021 року
Лавров чекає швидкої готовності "Північного потоку - 2"
Лавров чекає швидкої готовності "Північного потоку - 2" / Фото: AFP, Reuters/Maxim Shemetov

Російський газопровід "Північний потік – 2", який повністю завершили 10 вересня, може отримати дозвіл на запуск на початку 2022 року.

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, передає "Інтерфакс".

Реклама

Незважаючи на те, що газопровід вже повністю добудований, процес отримання дозволу на запуск може зайняти близько 4 місяців.

"Роботи все завершені, зараз йде процес отримання необхідних дозволів від німецького регулятора. Процес, як з'ясовується, за німецьким законодавством нешвидкий, по-моєму, чотири місяці, початок 2022 року позначається", – сказав Лавров.

Як заявляли раніше в Федеральному мережевому агентстві Німеччини (BNA), рішення про сертифікацію "Північного потоку – 2" Федеральним мережевим агентством Німеччини буде прийнято до 8 січня 2022 року.

Реклама

Ще до завершення будівництва "Північного потоку – 2" в РФ заявляли, що газопровід почне роботу вже в цьому році, однак, терміни весь час переносилися.

Раніше ми також писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Головне про Гроші
Тарифи на газ
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.64

Євро (€)

31.46

Російський рубль (₽)

0.37

Опитування
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Опитування
Опитування
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти