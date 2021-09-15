Все пішло не за планом. У РФ припустили, коли запустять "Північний потік – 2"

Спочатку в Кремлі планували запустити газопровід до кінця 2021 року

Лавров чекає швидкої готовності "Північного потоку - 2" / Фото: AFP, Reuters/Maxim Shemetov

Російський газопровід "Північний потік – 2", який повністю завершили 10 вересня, може отримати дозвіл на запуск на початку 2022 року.

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, передає "Інтерфакс".

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Незважаючи на те, що газопровід вже повністю добудований, процес отримання дозволу на запуск може зайняти близько 4 місяців.

"Роботи все завершені, зараз йде процес отримання необхідних дозволів від німецького регулятора. Процес, як з'ясовується, за німецьким законодавством нешвидкий, по-моєму, чотири місяці, початок 2022 року позначається", – сказав Лавров.

Як заявляли раніше в Федеральному мережевому агентстві Німеччини (BNA), рішення про сертифікацію "Північного потоку – 2" Федеральним мережевим агентством Німеччини буде прийнято до 8 січня 2022 року.

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Ще до завершення будівництва "Північного потоку – 2" в РФ заявляли, що газопровід почне роботу вже в цьому році, однак, терміни весь час переносилися.

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