Польща домоглася участі в сертифікації оператора "Північного потоку – 2"

Польська сторона доводитиме, що Nord Stream 2 AG не відповідає за формою й суттю вимогам до оператора трубопроводу

Польща братиме участь в сертифікації "Північного потоку-2" / Фото: Колаж: Сьогодні

Польська газова держкомпанія PGNiG братиме участь у процедурі сертифікації оператора "Північного потоку – 2" Nord Stream 2 AG в якості незалежного газотранспортного оператора.

Про це повідомила пресслужба компанії PGNiG, передає "Інтерфакс-Україна".

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PGNiG вважає, що Nord Stream 2 AG не відповідає за формою і суттю вимогам для сертифікації.

"У процесі сертифікації ми також будемо прагнути до того, щоб власник "Північного потоку 2" не зміг уникнути застосування вимог поділу анбандлінга, доступу третіх сторін і прозорих тарифів, які враховують вартість усього трубопроводу", – заявив глава PGNiG Павло Маєвський.

У Польщі також говорять, що введення трубопроводу в експлуатацію до отримання остаточного рішення про сертифікацію буде порушенням законодавства Німеччини і ЄС.

Програш "Північного потоку – 2" у суді Німеччини

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25 серпня Вищий земельний суд Дюссельдорфа (Німеччина) відхилив скаргу російського газопроводу "Північний потік – 2 "на Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur, яке постановило не звільняти газопровід від норм газової директиви ЄС.

Суд вирішив, що на газопровід повинні поширюватися діючі правила ЄС. СвоЄю чергою прессекретар президента РФ Володимира Путіна назвав "Північний потік – 2" комерційним проєктом, який нібито потрібен для "енергобезпеки ЄС".

Генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон рішення німецького суду щодо вимог до "Північного потоку – 2" назвав довгоочікуваним і важливим.