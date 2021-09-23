Санкції проти "Північного потоку – 2": у США підтримали поправки

Палата представників Конгресу США схвалила поправки в оборонний бюджет США, якими передбачається введення санкцій проти газопроводу "Північний потік – 2".
Пише глава НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко в Facebook.
"Тепер черга за Сенатом, другою палатою Конгресу США", – написав Вітренко.
Він зазначив, що Україна продовжує переконувати адміністрацію США в необхідності термінового введення санкцій стосовно "Північного потоку – 2".
При цьому він уточнив, що Україна веде роботу з Конгресом США, "щоб зміни в законодавстві закрили можливість для надання таких винятків із санкцій".
У січні 2021 року адміністрація Джо Байдена вирішила скористатися правом зробити виняток із законодавства про санкції для оператора "Північного потоку – 2". Зараз ведеться робота з Конгресом США, законодавчою гілкою влади, щоб зміни в законодавстві закрили можливість для надання таких винятків із санкцій.
У коментарях до посту він написав, що можна ввести санкції і стосовно компанії-оператора побудованого газопроводу.
"Тоді з цією компанією не працюватимуть європейські компанії, вони не будуть купувати газ, що йде по цьому газопроводу", – написав глава НАК.
Польща братиме участь у сертифікації "Північного потоку – 2"
Польська газова держкомпанія PGNiG братиме участь у процедурі сертифікації оператора "Північного потоку – 2" Nord Stream 2 AG в якості незалежного газотранспортного оператора.
Польська сторона доводитиме, що Nord Stream 2 AG не відповідає за формою й суттю вимогам до оператора трубопроводу.
У Польщі також говорять, що введення трубопроводу в експлуатацію до отримання остаточного рішення про сертифікацію буде порушенням законодавства Німеччини і ЄС.
- Нагадаємо, що будівництво російського газопроводу "Північний потік – 2" було завершено 10 вересня 2021 року. Росія неодноразово заявляла, що газопровід повинні запустити вже цього року, але дата початку роботи постійно відкладалася.
- Представник Єврокомісії Вівіан Лунела заявила, що схвалити сертифікацію "Північного потоку – 2 "Можуть протягом двох місяців, а потім процедуру продовжити.
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