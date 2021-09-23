Санкції проти "Північного потоку – 2": у США підтримали поправки

Україна продовжує переконувати адміністрацію США в необхідності термінового введення санкцій стосовно "Північного потоку – 2"

У США схвалили поправки до проекту оборонного бюджету / Фото: Колаж: Сьогодні

Палата представників Конгресу США схвалила поправки в оборонний бюджет США, якими передбачається введення санкцій проти газопроводу "Північний потік – 2".

Пише глава НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко в Facebook.

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"Тепер черга за Сенатом, другою палатою Конгресу США", – написав Вітренко.

Він зазначив, що Україна продовжує переконувати адміністрацію США в необхідності термінового введення санкцій стосовно "Північного потоку – 2".

При цьому він уточнив, що Україна веде роботу з Конгресом США, "щоб зміни в законодавстві закрили можливість для надання таких винятків із санкцій".

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У січні 2021 року адміністрація Джо Байдена вирішила скористатися правом зробити виняток із законодавства про санкції для оператора "Північного потоку – 2". Зараз ведеться робота з Конгресом США, законодавчою гілкою влади, щоб зміни в законодавстві закрили можливість для надання таких винятків із санкцій.

У коментарях до посту він написав, що можна ввести санкції і стосовно компанії-оператора побудованого газопроводу.

"Тоді з цією компанією не працюватимуть європейські компанії, вони не будуть купувати газ, що йде по цьому газопроводу", – написав глава НАК.

Польща братиме участь у сертифікації "Північного потоку – 2"

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Польська газова держкомпанія PGNiG братиме участь у процедурі сертифікації оператора "Північного потоку – 2" Nord Stream 2 AG в якості незалежного газотранспортного оператора.

Польська сторона доводитиме, що Nord Stream 2 AG не відповідає за формою й суттю вимогам до оператора трубопроводу.

У Польщі також говорять, що введення трубопроводу в експлуатацію до отримання остаточного рішення про сертифікацію буде порушенням законодавства Німеччини і ЄС.

Нагадаємо, що будівництво російського газопроводу "Північний потік – 2" було завершено 10 вересня 2021 року. Росія неодноразово заявляла, що газопровід повинні запустити вже цього року, але дата початку роботи постійно відкладалася.

Представник Єврокомісії Вівіан Лунела заявила, що схвалити сертифікацію "Північного потоку – 2 "Можуть протягом двох місяців, а потім процедуру продовжити.