Продукты, здоровье и отдых: на что украинцы тратят больше всего денег

В течение второго квартала 2021 года украинцы потратили больше всего денег на продукты питания, а меньше всего – на образование.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики .
Согласно им, на продукты питания и безалкогольные напитки украинцы потратили более 41% от общих расходов.
На образование наши сограждане потратили лишь 1,1%.
- Другие расходы распределились так:
- Алкогольные напитки, табачные изделия и наркотические средства – 7,8%;
- Одежда и обувь – 4,2%;
- Оплата жилья, водоснабжения, электроэнергии, газа и другого топлива – 13,7%;
- Предметы домашнего обихода и товары для дома – 3,8%;
- Здравоохранение – 6,1%;
- Транспорт и связь – 9,3% и 2,7%;
- Отдых и культурные мероприятия – 3,4%;
- Рестораны и гостиницы – 2,6%;
- Другие товары и услуги – 3,9%.
Исследования Госстата
Другие данные ведомства свидетельствуют, что за второй квартал 2021 в Украине ВВП вырос на 5,7% в годовом измерении.
В тоже время по сравнению с предыдущим кварталом, ВВП сократился на 0,7%.
Также в Госстате заявили, что в Украине резко сократилась численность населения .
За первые семь месяцев текущего года в стране родилось более 158 тыс. детей, а вот умерло почти 396 человек.