Санкції проти "Північного потоку – 2" і постачання водню з України до Європи – головне про гроші СЬОГОДНІ

Сайт "Сьогодні" зібрав всі найважливіші економічні новини четверга, 23 вересня

Україна стане постачальником водню до Європи, а в США підтримали поправки до оборонного бюджету / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна, Словаччина, Чехія та Німеччина створять "Центральний водневий коридор", а в США схвалили поправки до оборонного бюджету, якими передбачається введення санкцій проти газопроводу "Північний потік – 2".

Сайт "Сьогодні" зібрав всі найважливіші економічні новини четверга, 23 вересня.

Україна стане постачальником водню до Європи

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Україна, Словаччина, Чехія та Німеччина створять "Центральний водневий коридор", через який водень постачатиметься з України до країн ЄС.

У проєкті беруть участь чотири компанії – NET4GAS (компанія-оператор ГТС Чехії), EUSTREAM (компанія-оператор ГТС Словаччини), Оператор ГТС України (ОГТСУ) і OGE (ведуча компанія-оператор ГТС Німеччини).

"Водень, ймовірно, стане відігравати значну роль до 2050 року, коли європейська економіка, як очікується, досягне вуглецевої нейтральності. Саме тому ми повинні почати дослідження цих можливостей вже сьогодні", – сказав заступник генерального директора з розвитку та трансформації оператора ГТС України Павло Станчак.

У США підтримали санкції проти "Північного потоку – 2"

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Палата представників Конгресу США схвалила поправки до оборонного бюджету США, якими передбачається введення санкцій проти газопроводу "Північний потік – 2".

"Тепер черга за Сенатом, другою палатою Конгресу США", – написав голова НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко в Facebook.

Він зазначив, що Україна продовжує переконувати адміністрацію США в необхідності термінового введення санкцій стосовно "Північного потоку – 2".

Кабмін зобов'язав АЗС знизити ціни на бензин

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Міністерство економіки перерахувало граничні ціни на бензин і дизпальне на АЗС за формулою "Роттердам+" – ціна пального в порту Роттердам плюс 27 доларів/тонна за доставку пального до України.

З урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 31,17 грн/літр, на дизпальне – 29,59 грн/літр.

Порівняно з серединою вересня середня ціна на бензин знизилася на 0,44 грн/літр, тоді як на ДП – збільшилася на 0,27 грн/літр.

У Києві можуть дозволити знову продавати алкоголь вночі

З жовтня 2018 року в Києві в магазинах заборонено в нічний час продавати вино, пиво (крім безалкогольного), а також інші алкогольні напої.

"Державна регуляторна служба вважає, що Київрада обрала недієвий механізм регулювання господарських і суспільних відносин, а оскаржуване рішення прийнято з порушенням норм чинного законодавства", – йдеться в повідомленні.

Українцям піднімуть ціни на солодощі

Зростання цін на природний газ призведе до зростання кондитерських виробів на 5-7%.

"У поточному році підвищення вартості тарифів на газ відбувалося щомісяця: з 7 тис. грн у квітні до 27 тис. грн в пропозиції постачальників газу на жовтень 2021 року. При цьому в собівартості цукру близько 30% становлять витрати на газ, а у виробництві кондитерської продукції ця частка в собівартості при нинішній вартості газу зросте з 3-4% до 10-12%", – сказав голова асоціації Олександр Балдинюк.

З липня цього року спостерігається падіння виробництва "кондитерки".