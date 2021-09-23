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У Києві можуть дозволити знову продавати алкоголь вночі

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші"
23 вересня, 16:15
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Рішення Київміськради про заборону продажу алкоголю в нічний час хочуть скасувати через суд
Заборона продажу алкоголю в Києві після 23:00 знову під питанням
Заборона продажу алкоголю в Києві після 23:00 знову під питанням / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві можуть скасувати рішення Київміськради про заборону продавати алкоголь в МАФах і магазинах в нічний час (з 23:00 до 10:00).

Як йдеться на сайті Окружного адміністративного суду, наразі вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

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"Державна регуляторна служба вважає, що Київрада обрала недієвий механізм регулювання господарських та суспільних відносин, а оскаржуване рішення прийнято з порушенням норм чинного законодавства", – йдеться в повідомленні.

З жовтня 2018 року в Києві в магазинах заборонено в нічний час продавати вино, пиво (крім безалкогольного), а також інші алкогольні напої. Водночас продаж алкогольних напоїв в кафе, барах, та інших закладах громадського харчування дозволений в будь-який час.

В Україні піднімають мінімальні роздрібні ціни на алкоголь

Міністерство економіки розробило проєкт постанови про затвердження оновлених мінімальних роздрібних цін (МРЦ) на алкогольну продукцію, що дасть можливість в черговий раз підвищити ціни легальним виробникам.

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"Інструмент мінімальних роздрібних цін, разом з показниками вартості і якості, забезпечує конкуренцію на ринку алкогольних напоїв. Це зменшує сегмент тіньового ринку, витісняючи його з легального продажу за ціновим фактором", – вважає заступник міністра Сергій Теленик.

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