Продукти, здоров’я та відпочинок: на що українці витрачають найбільше грошей

Протягом другого кварталу 2021 року українці витратили найбільше грошей на продукти харчування, а найменше – на освіту.
Про це свідчать дані Державної служби статистики.
Згідно з ними, на продукти харчування та безалкогольні напої українці витратили понад 41% від загальних витрат.
На освіту наші співгромадяни витратили лише 1,1%.
- Інші витрати розподілились так:
- Алкогольні напої, тютюнові вироби та наркотичні засоби – 7,8%;
- Одяг та взуття – 4,2%;
- Оплата житла, водопостачання, електроенергії, газу та іншого палива – 13,7%;
- Предмети домашнього вжитку та товари для дому – 3,8%;
- Охорона здоров’я – 6,1%;
- Транспорт та зв’язок – 9,3% та 2,7%;
- Відпочинок та культурні заходи – 3,4%;
- Ресторани та готелі – 2,6%;
- Інші товари та послуги – 3,9%.
Дослідження Держстату
Інші дані відомства свідчать, що за другий квартал 2021 року в Україні ВВП виріс на 5,7% у річному вимірі.
Натомість, порівняно із попереднім кварталом, ВВП скоротився на 0,7%.
Також у Держстаті заявили, що в Україні різко скоротилась кількість населення.
За перші сім місяців поточного року в країні народилось понад 158 тис. малюків, а от померло майже 396 людей.