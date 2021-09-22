Продукти, здоров’я та відпочинок: на що українці витрачають найбільше грошей

У Держстаті розповіли на що українці витратили найбільше грошей за другий квартал 2021 року.

Найменше українці витратили на освіту - Держстат оприлюднив дані статистики / Фото: Колаж: Сьогодні

Протягом другого кварталу 2021 року українці витратили найбільше грошей на продукти харчування, а найменше – на освіту.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

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Згідно з ними, на продукти харчування та безалкогольні напої українці витратили понад 41% від загальних витрат.

На освіту наші співгромадяни витратили лише 1,1%.

Інші витрати розподілились так:

Алкогольні напої, тютюнові вироби та наркотичні засоби – 7,8%;

Одяг та взуття – 4,2%;

Оплата житла, водопостачання, електроенергії, газу та іншого палива – 13,7%;

Предмети домашнього вжитку та товари для дому – 3,8%;

Охорона здоров’я – 6,1%;

Транспорт та зв’язок – 9,3% та 2,7%;

Відпочинок та культурні заходи – 3,4%;

Ресторани та готелі – 2,6%;

Інші товари та послуги – 3,9%.

Дослідження Держстату

Інші дані відомства свідчать, що за другий квартал 2021 року в Україні ВВП виріс на 5,7% у річному вимірі.

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Натомість, порівняно із попереднім кварталом, ВВП скоротився на 0,7%.

Також у Держстаті заявили, що в Україні різко скоротилась кількість населення.

За перші сім місяців поточного року в країні народилось понад 158 тис. малюків, а от померло майже 396 людей.