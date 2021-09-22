Гроші
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Замах на Сергія Шефіра ⚽ Шахтар - Динамо: онлайн ❌ Відставка Разумкова 💥 Загострення на Донбасі
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Продукти, здоров’я та відпочинок: на що українці витрачають найбільше грошей

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
22 вересня, 17:21
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Держстаті розповіли на що українці витратили найбільше грошей за другий квартал 2021 року.
Найменше українці витратили на освіту - Держстат оприлюднив дані статистики
Найменше українці витратили на освіту - Держстат оприлюднив дані статистики / Фото: Колаж: Сьогодні

Протягом другого кварталу 2021 року українці витратили найбільше грошей на продукти харчування, а найменше – на освіту.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Реклама

Згідно з ними, на продукти харчування та безалкогольні напої українці витратили понад 41% від загальних витрат.

На освіту наші співгромадяни витратили лише 1,1%.

  • Інші витрати розподілились так:
  • Алкогольні напої, тютюнові вироби та наркотичні засоби – 7,8%;
  • Одяг та взуття – 4,2%;
  • Оплата житла, водопостачання, електроенергії, газу та іншого палива – 13,7%;
  • Предмети домашнього вжитку та товари для дому – 3,8%;
  • Охорона здоров’я – 6,1%;
  • Транспорт та зв’язок – 9,3% та 2,7%;
  • Відпочинок та культурні заходи – 3,4%;
  • Ресторани та готелі – 2,6%;
  • Інші товари та послуги – 3,9%.

Дослідження Держстату

Інші дані відомства свідчать, що за другий квартал 2021 року в Україні ВВП виріс на 5,7% у річному вимірі.

Реклама

Натомість, порівняно із попереднім кварталом, ВВП скоротився на 0,7%.

Також у Держстаті заявили, що в Україні різко скоротилась кількість населення.

За перші сім місяців поточного року в країні народилось понад 158 тис. малюків, а от померло майже 396 людей.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Головне про Гроші
Тарифи на газ
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.71

Євро (€)

31.36

Російський рубль (₽)

0.37

Опитування
Опитування
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Опитування
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти