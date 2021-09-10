Будівництво "Північного потоку – 2" повністю завершили – "Газпром"

Російський газопровід "Північний потік – 2" в п'ятницю, 10 вересня, повністю добудували.
Про це заявили в "Газпромі".
"На ранковому оперативній нараді в ПАТ "Газпром" голова правління Олексій Міллер повідомив, що сьогодні вранці о 8:45 МСК будівництво газопроводу "Північний потік – 2" повністю завершено", – повідомили в "Газпромі" в Twitter.
"", 8.45 "2". @ NordStream2- "" (@Gazprom) September 10, 2021
Як очікують в "Газпромі", постачання газу по газопроводу "Північний потік – 2" можуть почати з 1 жовтня. На думку голови НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, російський газопровід "Північний потік – 2" не має зараз запрацювати, бо зараз Росія не готова грати за європейськими правилами.
Програш "Північного потоку – 2" в суді Німеччини
25 серпня Вищий земельний суд Дюссельдорфа (Німеччина) відхилив скаргу російського газопроводу "Північний потік – 2" на Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur, яке постановило не звільняти газопровід від норм газової директиви ЄС.
Суд вирішив, що на газопровід повинні поширюватися чинні правила ЄС. У свою чергу прес-секретар президента РФ Володимира Путіна назвав "Північний потік – 2" комерційним проєктом, який нібито потрібен для "енергобезпеки ЄС".
Генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон рішення німецького суду щодо вимог до "Північного потоку – 2" назвав довгоочікуваним і важливим.
Раніше ми повідомляли, що:
- ЄС надає великого значення енергетичній безпеці України. Брюссель готовий провести консультації з Києвом щодо "Північного потоку – 2".
- В Німеччині запропонували продати "Північний потік – 2".