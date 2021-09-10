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Будівництво "Північного потоку – 2" повністю завершили – "Газпром"

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
10 вересня, 10:10
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Вже з 1 жовтня можуть почати постачання газу по російському газопроводу
У Росії заявили, що будівництво "Північного потоку - 2" завершено. Колаж: "Сьогодні"
У Росії заявили, що будівництво "Північного потоку - 2" завершено. Колаж: "Сьогодні"

Російський газопровід "Північний потік – 2" в п'ятницю, 10 вересня, повністю добудували.

Про це заявили в "Газпромі".

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"На ранковому оперативній нараді в ПАТ "Газпром" голова правління Олексій Міллер повідомив, що сьогодні вранці о 8:45 МСК будівництво газопроводу "Північний потік – 2" повністю завершено", – повідомили в "Газпромі" в Twitter.

Як очікують в "Газпромі", постачання газу по газопроводу "Північний потік – 2" можуть почати з 1 жовтня. На думку голови НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, російський газопровід "Північний потік – 2" не має зараз запрацювати, бо зараз Росія не готова грати за європейськими правилами.

Програш "Північного потоку – 2" в суді Німеччини

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25 серпня Вищий земельний суд Дюссельдорфа (Німеччина) відхилив скаргу російського газопроводу "Північний потік – 2" на Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur, яке постановило не звільняти газопровід від норм газової директиви ЄС.

Суд вирішив, що на газопровід повинні поширюватися чинні правила ЄС. У свою чергу прес-секретар президента РФ Володимира Путіна назвав "Північний потік – 2" комерційним проєктом, який нібито потрібен для "енергобезпеки ЄС".

Генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон рішення німецького суду щодо вимог до "Північного потоку – 2" назвав довгоочікуваним і важливим.

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