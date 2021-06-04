Доллар упал, а "Укрзалызниця" отправит новые поезда на море – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Перевозчик сыграл на упреждение спроса и назначил десяток рейсов на юг, а "зеленому" прочат дальнейшее падение

Пока доллар продолжает снижение, "Укрзализныця" в преддверии курортного сезона назначает новые поезда на юг, а Владимир Путин решил порассуждать о судьбе украинской газовой трубы, намекнув, что Киев должен быть посговорчивее в вопросе образования цены транзита голубого топлива.

Падение доллара

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Несмотря на то, что Нацбанк на два дня заморозил официальный курс доллара, "зеленый" 4 июня опустился на межбанке в район 27,3 грн. Последние торги показали, что покупатели все еще слабы. Однако прогнозы экспертов на ближайшее время разнятся – они ожидают курса от 27,25 до 27,4 грн/долл.

Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин прогнозирует, что доллар удержится в диапазоне 27,25-27,35 грн:

"Выход НБУ на рынок смог остановить укрепление гривни, но затем торги закрывались на минимальных уровнях доллара. Более того, накануне нерезиденты приобрели ОВГЗ на 1,8 млрд грн, что оказало поддержку гривне".

Аналитик TeleTrade Сергей Родлер, напротив, считает, что не исключено ослабление украинской валюты до 27,4 грн/долл.

"С начала года портфель ОВГЗ нерезидентов вырос на 13 млрд грн, до 98,3 млрд грн. До тех пор, пока этот интерес сохраняется, потенциал для снижения стоимости гривни выглядит ограниченным. Тем не менее, особых причин для укрепления тоже нет из-за неопределенности касаемо экономики, необходимости выплачивать большие объемы долга и динамики доллара [на глобальных рынках]".

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Новые поезда на море

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Пока синоптики прогнозируют похолодание и дожди, "Укрзализныця" решила быть оптимисткой, поэтому назначила на июнь 11 новых и дополнительных поездов к морю:

с 3 июня – № 269/270 Лисичанск – Одесса. Поезд ходит через день по нечетным числам;

с 3 июня – № 204/190 Кривой Рог, Днепр – Геническ. Обратно из Геническа поезд будет курсировать с 6 июня;

с 4 июня – № 282/281 Хмельницкий – Геническ;

с 5 июня – № 280/279 Жмеринка – Геническ;

с 5 июня – № 231/232 Ивано-Франковск – Геническ. Поезд будет ходить по нечетным числам. В обратном направлении он будет курсировать по четным числам;

с 10 июня – № 472/471 Днепр – Бердянск. Поезд будет курсировать по четным числам, обратно – по нечетным;

с 10 июня – № 552/551 Кривой Рог – Бердянск (через Запорожье). Поезд будет ходить по четным числам, обратно – по нечетным;

с 11 июня – № 261/262 Харьков – Бердянск;

с 11 июня – № 86/186-185/85 Львов – Новоалексеевка – Бердянск;

с 15 июня – № 213/214 Сумы – Одесса. Поезд будет курсировать по нечетным числам;

с 17 июня – № 204/203 Чернигов (Нежин) – Одесса. Поезд будет ходить по нечетным числам.

Несмотря на число заражений коронавирусом, УЗ напомнила о необходимости использовать защитные маски и санитайзер во время путешествия.

Путин об украинской ГТС

На Петербургском международном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия намерена за десять лет нарастить поставки газа в Европу на 50 млрд куб. м, и не исключена возможность продления транзита газа через Украину.

"Мы исходим из того, что поставки в Европу будут расти", – заявил он и добавил, что есть возможность загружать ГТС Украины и дальше, но "нужна воля Киева к нормальным экономическим отношениям".

Путин пожаловался, что Киев якобы монопольно завышает цены на транзит газа, снижая привлекательность украинской ГТС, и отметил, что в 2021 году экспорт российского газа в Европу может снова превысить 200 млрд куб. м.

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На фоне угрозы дефицита белорусского 95-бензина, экспорт которого составляет почти половину нашего рынка нефтепродуктов, возник вопрос: может ли Украина "соскочить с топливной иглы".

Поэтому сайт "Сегодня" попытался разобраться, может ли Украина из страны-импортера топлива превратиться если не в экспортера, то хотя бы обеспечить внутренние потребности, чтобы не зависеть от внешнего рынка. Мы задали и полувили ответы на восемь вопросов:

Откуда, сколько и какого топлива получает Украина?

Как было в Украине с горючим 30 лет назад и что имеем сейчас?

Как увеличить производство украинского топлива?

Какой оценочно объем инвестиций в строительство новых и модернизацию действующих НПЗ?

Откуда Украина может брать сырье – нефть?

Какими могут быть источники инвестирования?

Сколько нужно времени на то, чтобы изменить баланс по топливу с 80%/20% в пользу импорта на 20%/80%?

Зачем нужно перестроить топливный рынок Украины?

Закрытое небо Беларуси

С полуночи 5 июня Европейский Союз вводит полный запрет на полеты европейских авиакомпаний в воздушном пространстве Беларуси. Санкции ввели из-за принудительной посадки борта Ryanair в Минске. Белорусским авиакомпаниями при этом будет запрещено летать над территорией ЕС или приземляться в европейских аэропортах. Исключением из правил могут стать только полеты и посадки самолетов в условиях чрезвычайной ситуации.

Напомним, 3 июня сайт "Сегодня" писал о "налоге на Google" и новых условиях посещения Турции.

А тем временем новости "Сегодня" рассказывают о штрафах за разбитые дороги: