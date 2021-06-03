"Налог на Google" и Турция по-новому – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Платить за интернет-сервисы придется больше, добраться до украинского моря станет легче, а вот поездки на заграничные курорты усложнились

Сезон отпусков набирает обороты: путешествовать внутри страны становится легче, а вот на турецкие курорты так просто уже не вырваться. Финансовые вопросы тоже не теряют актуальности – украинцам придется больше платить за приложения для смартфонов и подписки на музыку в интернете. К тому же есть риск, что в летнюю жару по карману ударят цены на пиво.

"Налогу на Google" – быть

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Рада приняла во втором чтении законопроект № 4184, которым вводится так называемый налог на Google. Он предусматривает обязанность для крупных иностранных компаний платить налоги за предоставление электронных услуг на территории Украины. В частности, это 20% НДС.

По словам экспертов, бизнес переложит новые расходы на потребителей контента. То есть для нас вскоре подорожают на 20%:

подписки на сервисы (видео, музыка, кино и т.д.);

платные приложения в Google Play или App Store;

платные функции приложений (дополнительные стикеры, звонки на стационарные телефоны, "улучшения" в играх и т.д.).

В Турцию – по новым правилам

С 4 июня Турция снова меняет условия въезда для граждан Украины. Всего две недели украинцы могли въезжать в эту страну без сдачи ПЦР-тестов. Теперь для пересечения границы нужно будет предоставить один из четырех документов (обязательно на английском):

ПЦР-тест (не позднее 72 часов);

тест на антиген (не позднее 48 часов);

справка о полной вакцинации от COVID-19 (не менее 14 дней);

справка о том, что человек переболел коронавирусом (в последние полгода).

Крепкое пиво будет дорожать

Сейчас все пиво в Украине облагается одинаковым акцизом – в зависимости от литража (2,78 грн за 1 л). Но в Кабмине решили, что это несправедливо и предложили перекроить систему. Законопроект уже зарегистрирован в Раде.

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В итоге крепкое пиво может стать дороже, чем напиток с более низким содержанием алкоголя. Чиновники предложили ставку 59,82 грн за 1 л 100%-го спирта, то есть:

для пива с содержанием 4% спирта налог составит 2,39 грн/л;

с содержанием 8% спирта – 4,79 грн/л.

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Цены на квартиры растут

Жилая недвижимость даже за карантинный год подорожала более, чем на 10%. И это еще не конец: до конца 2021-го цены могут подняться еще на 20%. Такой прогноз сайту "Сегодня" предоставил бизнес-эксперт Сергей Сароян. Причина – инфляция в 8,4%. Она привела к подорожанию и строительных материалов (особенно бетона и арматуры), и работ.

Сильнее всего подорожают одно-двухкомнатные квартиры в новых домах и на качественной вторичке. А вот жилье в типовой советской застройке может даже подешеветь из-за отсутствия спроса.

Плюс два поезда к морю

"Укрзализныця" возобновит курсирование еще двух "морских" поездов:

№ 472/471 Днепр – Бердянск;

№ 552/551 Кривой Рог – Бердянск.

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Подробного расписания компания пока не опубликовала, но уже пообещала, что билеты на рейсы скоро появятся в продаже.

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал 2 июня о суде по ПриватБанку и пилоте "Нафтогаза" и "Новой почты".

А о том, как вырастет прожиточный минимум в Украине и что это изменит, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине