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ЕС ввел запрет на полеты над Беларусью из-за инцидента с Ryanair – СМИ

4 июня, 11:53

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Для белорусских авиакомпаний при этом запрещаются полеты над территорией Европейского Союза и посадки в аэропортах ЕС

ЕС запретит полеты над Беларусью

ЕС запретит полеты над Беларусью / Фото: Getty Images

С полуночи 5 июня Европейский Союз вводит полный запрет на полеты европейских авиакомпаний в воздушном пространстве Беларуси. Санкции ввели из-за принудительной посадки борта Ryanair в Минске. Белорусским авиакомпаниями при этом будет запрещено летать над территорией ЕС или приземляться в европейских аэропортах.

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Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на слова трех европейских дипломатов.

Они уточнили, что исключением из правил могут стать только полеты и посадки самолетов в условиях чрезвычайной ситуации.

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"Воздушные санкции" ввели после принудительной посадки пассажирского самолета в аэропорту Минска и задержания оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича, который находился на борту.

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Напомним, с 26 мая Украина остановила авиасообщение с Беларусью. А в полночь с 28 на 29 мая ввела полный запрет на использование своего воздушного пространства белорусскими самолетами.

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