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На море в Украине. "Укрзализныця" назначила 11 "курортных" поездов (список)

4 июня, 09:07

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Большинство новых и дополнительных рейсов в июне отправятся в курортные регионы с востока и севера страны

/ Фото: Сегодня, Pixabay

Украинцы, несмотря на дождливую и прохладную погоду, уже вовсю планируют отпуск. Поэтому "Укрзализныця" (УЗ) назначила на июнь 11 новых и дополнительных поездов к морю.

  • С 3 июня – № 269/270 Лисичанск – Одесса. Поезд ходит через день по нечетным числам;
  • с 3 июня – № 204/190 Кривой Рог, Днепр – Геническ. Обратно из Геническа поезд будет курсировать с 6 июня;
  • с 4 июня – № 282/281 Хмельницкий – Геническ;
  • с 5 июня – № 280/279 Жмеринка – Геническ;
  • с 5 июня – № 231/232 Ивано-Франковск – Геническ. Поезд будет ходить по нечетным числам. В обратном направлении он будет курсировать по четным числам;
  • с 10 июня – № 472/471 Днепр – Бердянск. Поезд курсировать по четным числам, обратно – по нечетным;
  • с 10 июня – № 552/551 Кривой Рог – Бердянск (через Запорожье). Поезд будет ходить по четным числам, обратно – по нечетным;
  • с 11 июня – № 261/262 Харьков – Бердянск;
  • с 11 июня – № 86/186-185/85 Львов – Новоалексеевка – Бердянск;
  • с 15 июня – № 213/214 Сумы – Одесса. Поезд будет курсировать по нечетным числам;
  • с 17 июня – № 204/203 Чернигов (Нежин) – Одесса. Поезд будет ходить по нечетным числам.
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УЗ также напомнила о необходимости носить маски и пользоваться санитайзером во время путешествия.

Напомним, также в июле "Укрзализныця" соединит крайние точки страны – назначен прямой рейс из Чернигова на Прикарпатье и Буковину.

Кроме того, компания восстановила международное сообщение с ЕС. С 1 июня поезд Киев – Вена начал курсировать ежедневно. Билеты могут приобрести все желающие в международных билетных кассах вокзалов. Однако нужно соблюдать коронавирусные нормы и не забывать о правилах въезда на территорию Австрии.

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На море в Украине. "Укрзализныця" назначила 11 "курортных" поездов (список)

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