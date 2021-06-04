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Доллар в Украине рухнул на 10-месячное "дно": официальный курс

4 июня, 16:52

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 7 июня

Доллар резко подешевел

Доллар резко подешевел / Фото: Сегодня, Pixabay

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 7 июня:

04.0607.06Изменение
1 доллар США27,34 грн27,29 грн- 0,05
1 евро33,26 грн33,06 грн- 0,20
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По сравнению со значениями 4 июня курс доллара не изменился, несмотря на то, что накануне он снизился сразу на 10 копеек. Это минимум с 19 августа 2020 года, то есть почти за 10 месяцев.

За неделю – с 31 мая по 7 июня – гривня окрепла по отношению к американской валюте на 21 копейку. При этом аналитики уже объяснили, почему падение доллара пока не остановить.

Курс евро тоже продолжил падение и упал еще на 20 копеек после снижения на семь днем ранее. Минимум евро не настолько впечатляющий, как у доллара, – так дешево европейская валюта не стоила с 8 апреля.

В тренде
Доллар прекратил падать, а евро не изменил направление: курс валют НБУ
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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

А о том, почему доллар начал дешеветь в начале мая, узнавайте из сюжета:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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