Индекс Биг Мака: сколько "должен" стоить доллар в Украине

Доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%. В рейтинге "Недооцененность национальных валют" ниже Украины оказались только четыре страны, то есть гривня занимает пятое место с конца, а не седьмое, как в 2020 году.

Реклама

Такие данные опубликовал The Economist, основываясь на так называемом "индексе Биг Мака".

В США бургер "Биг Мак" стоил на момент проведения исследования 5,66 доллара, тогда как в Украине – 62 гривни, то есть чуть больше двух долларов. Таким образом, по расчетам аналитиков, "справедливый" курс украинской валюты – 10,95 гривни за один американский доллар, тогда как в настоящее время курс составляет 27,97 грн/доллар.

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него

В тренде Цена бензина и природного газа – что будет влиять на нее в начале 2021 года

Реклама

Пять самых недооцененных валют мира:

Ливанский фунт (Ливан) – на 68,7%; Российский рубль (Россия) – 68%; Турецкая лира (Турция) – 64,5%; Южноафриканский рэнд (ЮАР) – 61,9% ; Украинская гривня (Украина) – 61%.

Три самых переоцененных валюты мира:

Швейцарский франк (Швейцария) – на 28,8%; Шведская крона (Швеция) – 12,6%; Норвежская крона (Норвегия) – 7,5%.

→ "Индекс Биг Мака" The Economist рассчитывает с 1986 г. на основе цены бутерброда в разных странах мира, чтобы определить, насколько валюта страны недооценена (или переоценена) по отношению к доллару США. За основу берется стоимость бургера в Штатах и считается, что в нацвалюте любой страны он в пересчете на доллары должен стоить столько же. Если стоит больше – валюта переоценена к доллару, меньше – недооценена.

Напомним, ранее эксперты объясняли сайту "Сегодня", что "Индекс Биг Мака" не следует воспринимать слишком серьезно. По словам экономистов, этот показатель рассчитывают исключительно с точки зрения паритета покупательской способности, а это не отображает влияния всех фундаментальных факторов в экономике.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама