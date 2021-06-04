Долар в Україні впав на 10-місячне "дно": офіційний курс

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 7 червня

Долар різко здешевшав / Фото: Сьогодні, Pixabay

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на понеділок, 7 червня:

04.06 07.06 зміна 1 долар США 27,34 грн 27,29 грн - 0,05 1 євро 33,26 грн 33,06 грн - 0,20

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У порівнянні зі значеннями 4 червня курс долара не змінився, незважаючи на те, що напередодні він знизився відразу на 10 копійок. Це мінімум з 19 серпня 2020 року, тобто майже за 10 місяців.

За тиждень – з 31 травня по 7 червня – гривня зміцніла проти американської валюти на 21 копійку. При цьому аналітики вже пояснили, чому падіння долара поки не зупинити.

Курс євро теж продовжив падіння і впав ще на 20 копійок після зниження на сім вдень раніше. Мінімум євро не настільки вражаючий, як у долара, – так дешево європейська валюта не коштувала з 8 квітня.

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

А про те, чому долар почав дешевшати на початку травня, дізнавайтеся з сюжету:

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні