Долар в Україні впав на 10-місячне "дно": офіційний курс

Долар різко здешевшав / Фото: Сьогодні, Pixabay
Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на понеділок, 7 червня:
|04.06
|07.06
|зміна
|1 долар США
|27,34 грн
|27,29 грн
|- 0,05
|1 євро
|33,26 грн
|33,06 грн
|- 0,20
У порівнянні зі значеннями 4 червня курс долара не змінився, незважаючи на те, що напередодні він знизився відразу на 10 копійок. Це мінімум з 19 серпня 2020 року, тобто майже за 10 місяців.
За тиждень – з 31 травня по 7 червня – гривня зміцніла проти американської валюти на 21 копійку. При цьому аналітики вже пояснили, чому падіння долара поки не зупинити.
Курс євро теж продовжив падіння і впав ще на 20 копійок після зниження на сім вдень раніше. Мінімум євро не настільки вражаючий, як у долара, – так дешево європейська валюта не коштувала з 8 квітня.
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- Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
- За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
- Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
А про те, чому долар почав дешевшати на початку травня, дізнавайтеся з сюжету:
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