Долар впав, а "Укрзалізниця" відправить нові поїзди на море – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Перевізник зіграв на випередження попиту і призначив десяток рейсів на південь, а "зеленому" пророкують подальше падіння

Поки долар продовжує зниження, "Укрзалізниця" напередодні курортного сезону призначає нові поїзди на південь, а Володимир Путін вирішив поміркувати про долю української газової труби, натякнувши, що Київ повинен бути більш зговірливими в питанні утворення ціни транзиту блакитного палива.

падіння долара

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Незважаючи на те, що Нацбанк на два дні заморозив офіційний курс долара, "зелений" 4. червня опустився на міжбанку в район 27,3 грн . Останні торги показали, що покупці все ще слабкі. Однак прогнози експертів на найближчий час різняться – вони очікують курсу від 27,25 до 27,4 грн / дол.

Керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин прогнозує, що долар втримається в діапазоні 27,25-27,35 грн:

"Вихід НБУ на ринок зміг зупинити зміцнення гривні, але потім торги закривалися на мінімальних рівнях долара. Більш того, напередодні нерезиденти придбали ОВДП на 1,8 млрд грн, що надало підтримку гривні".

Аналітик TeleTrade Сергій Родлер, навпаки, вважає, що не виключено ослаблення української валюти до 27,4 грн / дол.

"З початку року портфель ОВДП нерезидентів зріс на 13 млрд грн, до 98,3 млрд грн. До тих пір, поки цей інтерес зберігається, потенціал для зниження вартості гривні виглядає обмеженим. Проте, особливих причин для зміцнення теж немає через невизначеності стосовно економіки, необхідності виплачувати великі обсяги боргу та динаміки долара [на глобальних ринках] ".

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Нові поїзди на море

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Поки синоптики прогнозують похолодання і дощі, "Укрзалізниця" вирішила бути оптимісткою, тому призначила на червень 11 нових і додаткових поїздів до моря :

з 3 червня – № 269/270 Лисичанськ – Одеса. Поїзд ходить через день по непарних числах;

з 3 червня – № 204/190 Кривий Ріг, Дніпро – Генічеськ. Зворотно з Генічеська поїзд курсуватиме з 6 червня;

з 4 червня – № 282/281 Хмельницький – Генічеськ;

з 5 червня – № 280/279 Жмеринка – Генічеськ;

з 5 червня – № 231/232 Івано-Франківськ – Генічеськ. Поїзд буде ходити по непарних числах. У зворотному напрямку він курсуватиме по парних числах;

з 10 червня – № 472/471 Дніпро – Бердянськ. Поїзд курсуватиме по парних числах, назад – по непарних;

з 10 червня – № 552/551 Кривий Ріг – Бердянськ (через Запоріжжя). Поїзд буде ходити по парних числах, назад – по непарних;

з 11 червня – № 261/262 Харків – Бердянськ;

з 11 червня – № 86 / 186-185 / 85 Львів – Новоолексіївка – Бердянськ;

з 15 червня – № 213/214 Суми – Одеса. Поїзд курсуватиме по непарних числах;

з 17 червня – № 204/203 Чернігів (Ніжин) – Одеса. Поїзд буде ходити по непарних числах.

Незважаючи на число заражень коронавірусів, УЗ нагадала про необхідність використовувати захисні маски і САНІТАЙЗЕР під час подорожі.

Путін про українську ГТС

На Петербурзькому міжнародному економічному форумі президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія має намір за десять років наростити поставки газу в Європу на 50 млрд куб. м, і не виключена можливість продовження транзиту газу через Україну .

"Ми виходимо з того, що поставки в Європу будуть рости", – заявив він і додав, що є можливість завантажувати ГТС України і далі, але " потрібна воля Києва до нормальних економічних відносин " .

Путін поскаржився, що Київ нібито монопольно завищує ціни на транзит газу, знижуючи привабливість української ГТС, і зазначив, що в 2021 році експорт російського газу в Європу може знову перевищити 200 млрд куб. м.

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На тлі загрози дефіциту білоруського 95-бензину, експорт якого становить майже половину нашого ринку нафтопродуктів, виникло питання: чи може Україна "зіскочити з паливної голки" .

Тому сайт "Сегодня" спробував розібратися, чи може Україна з країни-імпортера палива перетворитися якщо не в експортера, то хоча б забезпечити внутрішні потреби, щоб не залежати від зовнішнього ринку. Ми задали і отримали відповіді на вісім питань:

Звідки, скільки і якого палива отримує Україна?

Як було в Україні з пальним 30 років тому і що маємо зараз?

Як збільшити виробництво українського палива?

Який оціночно обсяг інвестицій в будівництво нових і модернізацію діючих НПЗ?

Звідки Україна може брати сировину – нафту?

Якими можуть бути джерела інвестування?

Скільки потрібно часу на те, щоб змінити баланс по паливу з 80% / 20% на користь імпорту на 20% / 80%?

Навіщо потрібно перебудувати паливний ринок України?

Закрите небо Білорусі

З півночі 5 червня Європейський Союз вводить повну заборона на польоти європейських авіакомпаній в повітряному просторі Білорусі . Санкції запровадили через примусової посадки борту Ryanair в Мінську. Білоруським авіакомпаніями при цьому буде заборонено літати над територією ЄС або приземлятися в європейських аеропортах. Винятком з правил можуть стати тільки польоти і посадки літаків в умовах надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, 3 червня сайт "Сегодня" писав про "Податок на Google" і нових умовах відвідин Туреччини .

А тим часом новини "Сьогодні" розповідають про штрафи за розбиті дороги: