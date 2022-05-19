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Их ищут все: какие специалисты нужны работодателям во время войны

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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19 мая, 13:52
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Рассказываем, какие профессии в Украине наиболее востребованы во время военного положения
Для каких специалистов есть работа во время войны
Для каких специалистов есть работа во время войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Война РФ против Украины заставила рынок труда переживать самый большой за последние 10 лет кризис. Значительное количество работников уволили, однако остались и те, кто бесперебойно работает во время войны.

"Сегодня" рассказывают, на каких профессионалов сейчас самый большой спрос.

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Тенденция сохраняется с начала военного положения

В начале апреля аналитики OLX исследовали ситуацию на рынке труда. Тогда в течение всего марта и в апреле стабильный спрос сохранялся на грузчиков, охранников, курьеров и водителей. Также работодатели активно искали строителей.

По данным кадрового портала grc.ua, в начале мая в десятку лидеров входили предложения работы для рабочего персонала в сфере транспорта и логистики, строительства, медицины и фармацевтики.

Также аналитика сайтов для поиска работы показывает, что сферы IT, продаж, маркетинга, рекламы и PR пострадали от последствий войны меньше всего. Соответственно, для этих специалистов больше предложений работы и более высокий уровень зарплат.

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Итак, с начала военного положения наиболее востребованы такие специалисты:

  • сферы продаж;
  • IТ, интернет, телеком;
  • сферы транспорта и логистики;
  • рабочего персонала;
  • сферы строительства;
  • медицины и фармацевтики.

Особенно с начала апреля растет спрос на строителей.

Почему работать нужно только официально

Ранее мы объясняли, что неофициальное трудоустройство означает отсутствие финансовой защиты.

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Например, когда началось военное положение, люди, потерявшие часть дохода из-за войны, могли получить 6500 грн помощи от государства. Однако ее не получили работники, оформленные неофициально.

Официальное трудоустройство дает следующие преимущества:

  • заработная плата у официально оформленного работника не может быть меньше минимального, есть право на отпуск, оплату больничного, досрочный выход на пенсию и др.;
  • человек может привлечь к ответственности работодателя, если его уволили без причины или в отношении него было нарушение трудового законодательства;
  • есть возможность страхования, если часть заработной платы или работа были утрачены из-за боевых действий.

Также "Сегодня" пообщались с экспертом, аналитиком компании Esperio Александром Болтяном об ожиданиях относительно зарплат. Он объяснил, что на основные потребности смогут заработать те, кто создает и продает базовые товары и услуги для каждого человека. Ориентирами являются магазины, кафе, сфера услуг, красоты.

Мы также рассказывали, как в Украине снизилась средняя зарплата, и какая разница между простоем и приостановкой трудового договора во время войны.

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