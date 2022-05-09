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Зарплаты в Украине ожидает резкий обвал: кто сможет зарабатывать больше

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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9 мая, 15:39
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Эксперт рассказал, какого заработка стоит ожидать украинцам после завершения военный действий
Сколько украинцы будут зарабатывать после войны
Сколько украинцы будут зарабатывать после войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Много экспертов в Украине прогнозируют, что неплохой заработок будет у тех людей, которые будут работать по востребованным профессиям. Многое, по их мнению, будет зависеть от того, сколько будет продолжаться война.

Но есть и другое мнение, что зарплаты в любом случае будут очень низкими. Об этом "Сегодня" пообщались с экспертом, аналитиком компании Esperio Александром Болтяном.

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Что будет с зарплатами после войны

По словам аналитика, пока мы не можем оценить степень разрушения городов, инфраструктуры и, главное, человеческие потери. Также мы не знаем, когда закончится война. Когда все это прояснится, мы сможем оценить спрос на рабочую силу.

Также только после войны будет ясно, сколько людей останутся за границей, а кто все же вернется в Украину. От этого будет зависеть ситуация на рынке труда: будет он более свободным с маленькой конкуренцией или наоборот.

Все эти факторы будут влиять на зарплаты для тех, кто работает, физически присутствуя на рабочем месте.

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"Те украинцы, кто работал маркетологами, представители IT сектора, переводчики, дизайнеры, HR специалисты, кто может работать удаленно, будут активно конкурировать с западными специалистами работая на внешний рынок. Работа для украинцев будет, однако, по нашему мнению, в Украине заработные платы расти не будут. Предприятия, которые функционируют внутри страны, ориентированы на украинский рынок, не смогут давать высокий доход среднестатистическому работнику, как и ранее. Предприятия внешние, которые дают работу нашим гражданам, не смогут повышать заработные платы в силу высокой инфляции во всем мире", – рассказал Болтян.

Кто на каких специальностях заработает больше

Если раньше эксперты говорили, что зарабатывать будут строители, то Болтян говорит, что строительные и ремонтные специальности не будут пользоваться популярностью, так как в послевоенное время денег у людей будет немного, и тратить на ремонты и обновления люди элементарно не смогут.

На основные потребности заработать смогут те, кто создаёт и продаёт базовые потребности для каждого человека. Ориентирами для работы есть магазины, кафе, сфера услуг, красоты.

Как говорит аналитик, работники медицинского сектора получат урезание заработных плат, если это частные клиники, а государственный сектор останется без изменений.

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"Достойная оплата будет у тех, кто имеет две работы. Если заниматься трудовой деятельностью на государственных предприятиях, то будет, как и ранее, хватать только на самое необходимое – пропитание, ЖКХ, проезд. На периодическое обновление гардероба придется собирать и накапливать деньги", – отметил Болтян.

Люди старше 45 лет, чтобы заработать, должны искать работу онлайн на внешние рынки, либо предоставлять частные услуги (парикмахера, мастера маникюра, психолога, массажиста и т.д.). Работа в любой украинской компании принесёт занятость, но не прибыль.

"После войны ситуация изменится в худшую сторону, так как оплата труда из-за высокой инфляции будет падать. С целью извлечения хоть какой-то прибыли люди вынуждены будут опускать цены на свои услуги. На 40-45% цена на различные услуги будут ниже", – добавил Болтян.

Получить статус безработного теперь легче

Раньше мы рассказывали, что во время военного положения государство упростило процедуру получения статуса безработного во время военного положения и еще 180 дней после его отмены.

В частности, оформить статус и получать пособие можно, не посещая центр занятости. "Сегодня" уже рассказывали, что подать заявку на получение статуса безработного и назначения выплат можно онлайн через "Дію".

Получить статус безработного могут и внутренне перемещенные лица, не имеющие документов. Основанием оформления и расчета суммы выплат по безработице в этом случае есть информация из реестров и баз данных органов исполнительной власти.

Также на выплаты могут рассчитывать люди, которые формально не разорвали трудовые договоры с работодателями, но все же не работают.

Государство не будет лишать статуса безработных украинцев, которые находятся на оккупированных территориях или в зонах боевых действий.

Но суммы выплат теперь уменьшили. Кто и сколько может получить помощи по безработице, читайте здесь.

Мы также рассказывали, как в Украине снизилась средняя зарплата, и сколько украинцев смогли вернуться на работу.

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