У кого из украинцев выросли зарплаты и в каких регионах больше всего ищут работников

Война в Украине оказала значительное влияние на рынок труда. Многие люди остались без зарплат или работы, они переехали в другие регионы. Теперь украинцы начинают искать заработок, и рынок труда понемногу оживает.
Кого сейчас ищут работодатели, в каких регионах Украины, и что происходит с зарплатами? Аналитики OLX исследовали ситуацию на рынке труда.
Количество вакансий для продавцов резко снизилось
"В марте работодатели сместили фокус внимания с работников сферы торговли. Количество вакансий для продавцов снизилось с 10 тыс. до 6,3 тыс.", – говорится в исследовании.
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Спрос уменьшился не только на продавцов, но и на поваров и официантов. В то же время стабильный спрос сохраняется на:
- грузчиков;
- охранников;
- курьеров;
- нянь;
- швей.
Чаще всего с начала военного положения в Украине искали водителей. Также спрос вырос на строителей.
Что происходит с заработными платами
В целом у многих компаний уменьшилась возможность выплачивать высокие зарплаты. Поэтому для большинства вакансий суммы зарплат пошли вниз. Однако единственные, у кого зарплата за этот период увеличилась, – курьеры.
Следовательно, за месяц зарплаты для разных работников изменились следующим образом:
- каменщикам в феврале предлагали 37 500 грн, в марте – 35 000 грн;
- упаковщикам и фасовщикам в феврале – 32 500 грн, в марте зарплата не изменилась;
- фасадникам в феврале – 35 000 грн, в марте – 32 500 грн;
- дальнобойщикам в феврале – 67 000 грн, в марте – 31 800 грн;
- штукатурам в феврале – 32 500 грн, в марте – 30 000 грн;
- плиточникам в феврале – 30 000 грн, в марте – 27 500 грн;
- водителям такси и прорабам предлагали и в феврале, и в марте одинаково – 25 000 грн;
- комбайнерам в феврале – 27 500 грн, в марте – 25 000 грн.
В каких регионах Украины больше всего вакансий
Так как люди чаще всего выезжают в западные области, то и количество вакансий там значительно больше. Статистика такова:
- в Закарпатской области 12 отзывов на одну вакансию;
- Черновицкой – 9 отзывов;
- Хмельницкой и Винницкой – по 8 отзывов.
Соответственно, наименьшая активность наблюдается в тех районах, где происходят боевые действия.
"Вместе с тем мегаполисы, за исключением Львова, лидируют по количеству вакансий: Киевская (15,2 тыс.), Днепропетровская (6,3 тыс.), Одесская (5,6 тыс.), Харьковская области (3 тыс.) ", – отмечают в исследовании.
Какие новые причины для увольнения могут появиться в Украине
Ранее мы рассказывали, что украинские народные депутаты зарегистрировали законопроект №7251, в котором предлагают изменить законодательство по трудовым отношениям. В частности, они предлагают расширить список причин для увольнения работников.
Первое из новых оснований – невозможность обеспечивать работнику условия труда во время войны.
"В связи с активными боевыми действиями на территории Украины и уничтожением имущества предприятий, учреждений, организаций, дальнейшее ведение их деятельности часто становится невозможным. Законопроектом предлагается введение дополнительного основания для увольнения работника – невозможность обеспечивать работнику условия труда, вследствие того, что необходимые для выполнения работы указанным работником производственные, организационные, технические мощности, средства производства или имущество собственника или уполномоченного им органа уничтожены в результате боевых действий, а также вводится особая процедура увольнения таких работников", – говорится в законопроекте.
Второе основание для увольнения, которое предлагают, – отсутствие работника на работе и информации о причинах такого отсутствия более четырех месяцев.
Третья причина – в связи со смертью физического лица-работодателя или физического лица-работника.
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