Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
💪 СБУ поймала Медведчука 🛡 Химатака на Мариуполь ⚡ Обстрел вокзала в Краматорске 📉 Санкции против России
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Бизнес новости

У кого из украинцев выросли зарплаты и в каких регионах больше всего ищут работников

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
13 апреля, 12:53
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, в каких регионах Украины вырос спрос на работников и какие зарплаты предлагают работодатели
Количество вакансий постепенно увеличивается в западных регионах
Количество вакансий постепенно увеличивается в западных регионах / Фото: Сегодня, Facebook, Коллаж: Сегодня

Война в Украине оказала значительное влияние на рынок труда. Многие люди остались без зарплат или работы, они переехали в другие регионы. Теперь украинцы начинают искать заработок, и рынок труда понемногу оживает.

Кого сейчас ищут работодатели, в каких регионах Украины, и что происходит с зарплатами? Аналитики OLX исследовали ситуацию на рынке труда.

Реклама

Количество вакансий для продавцов резко снизилось

"В марте работодатели сместили фокус внимания с работников сферы торговли. Количество вакансий для продавцов снизилось с 10 тыс. до 6,3 тыс.", – говорится в исследовании.

Спрос уменьшился не только на продавцов, но и на поваров и официантов. В то же время стабильный спрос сохраняется на:

  • грузчиков;
  • охранников;
  • курьеров;
  • нянь;
  • швей.

Чаще всего с начала военного положения в Украине искали водителей. Также спрос вырос на строителей.

Реклама

Что происходит с заработными платами

В целом у многих компаний уменьшилась возможность выплачивать высокие зарплаты. Поэтому для большинства вакансий суммы зарплат пошли вниз. Однако единственные, у кого зарплата за этот период увеличилась, – курьеры.

Следовательно, за месяц зарплаты для разных работников изменились следующим образом:

  • каменщикам в феврале предлагали 37 500 грн, в марте – 35 000 грн;
  • упаковщикам и фасовщикам в феврале – 32 500 грн, в марте зарплата не изменилась;
  • фасадникам в феврале – 35 000 грн, в марте – 32 500 грн;
  • дальнобойщикам в феврале – 67 000 грн, в марте – 31 800 грн;
  • штукатурам в феврале – 32 500 грн, в марте – 30 000 грн;
  • плиточникам в феврале – 30 000 грн, в марте – 27 500 грн;
  • водителям такси и прорабам предлагали и в феврале, и в марте одинаково – 25 000 грн;
  • комбайнерам в феврале – 27 500 грн, в марте – 25 000 грн.

В каких регионах Украины больше всего вакансий

Так как люди чаще всего выезжают в западные области, то и количество вакансий там значительно больше. Статистика такова:

Реклама
  • в Закарпатской области 12 отзывов на одну вакансию;
  • Черновицкой – 9 отзывов;
  • Хмельницкой и Винницкой – по 8 отзывов.

Соответственно, наименьшая активность наблюдается в тех районах, где происходят боевые действия.

"Вместе с тем мегаполисы, за исключением Львова, лидируют по количеству вакансий: Киевская (15,2 тыс.), Днепропетровская (6,3 тыс.), Одесская (5,6 тыс.), Харьковская области (3 тыс.) ", – отмечают в исследовании.

Какие новые причины для увольнения могут появиться в Украине

Ранее мы рассказывали, что украинские народные депутаты зарегистрировали законопроект №7251, в котором предлагают изменить законодательство по трудовым отношениям. В частности, они предлагают расширить список причин для увольнения работников.

Первое из новых оснований – невозможность обеспечивать работнику условия труда во время войны.

"В связи с активными боевыми действиями на территории Украины и уничтожением имущества предприятий, учреждений, организаций, дальнейшее ведение их деятельности часто становится невозможным. Законопроектом предлагается введение дополнительного основания для увольнения работника – невозможность обеспечивать работнику условия труда, вследствие того, что необходимые для выполнения работы указанным работником производственные, организационные, технические мощности, средства производства или имущество собственника или уполномоченного им органа уничтожены в результате боевых действий, а также вводится особая процедура увольнения таких работников", – говорится в законопроекте.

Второе основание для увольнения, которое предлагают, – отсутствие работника на работе и информации о причинах такого отсутствия более четырех месяцев.

Третья причина – в связи со смертью физического лица-работодателя или физического лица-работника.

Также мы писали о том, где и сколько денег можно заработать дистанционно, и как получить денежное пособие по безработице во время войны.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ленд-лиз для Украины
Больше
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Надежный тыл
Помочь Героям!
Финансовый рынок
Сколько небанковских учреждений в Украине
1
Финансовые компании Финансовые компании
894
2
Кредитные союзы Кредитные союзы
205
3
Ломбарды Ломбарды
197
4
Страховщики Страховщики
145
5
Лизинговые компании Лизинговые компании
110
6
Коллекторские компании Коллекторские компании
67
7
Страховые брокеры Страховые брокеры
64
Как зачищают рынок
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Первичка
Что будет с квартирами после войны?
Последствия для инвесторов
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Финансовый фронт
Будущее гривни
Энергозависимость
Кто в Европе больше всего покупает российский газ
1
Венгрия Венгрия
25%
2
Словакия Словакия
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрия Австрия
15%
5
Германия Германия
14%
6
Болгария Болгария
12%
7
Чехия Чехия
12%
Конец газовой империи РФ близок
Валюта и война
Что делать с долларами?
Как не потерять все
Green energy
Зеленая трансформация Украины
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
27,50
-
34,00
36,00
26,37
-
33,50
37,40
27,20
-
-
39,29
27,48
-
33,52
37,43
-
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
33,00
36,00
26,37

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять