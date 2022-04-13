У кого из украинцев выросли зарплаты и в каких регионах больше всего ищут работников

Рассказываем, в каких регионах Украины вырос спрос на работников и какие зарплаты предлагают работодатели

Количество вакансий постепенно увеличивается в западных регионах / Фото: Сегодня, Facebook, Коллаж: Сегодня

Война в Украине оказала значительное влияние на рынок труда. Многие люди остались без зарплат или работы, они переехали в другие регионы. Теперь украинцы начинают искать заработок, и рынок труда понемногу оживает.

Кого сейчас ищут работодатели, в каких регионах Украины, и что происходит с зарплатами? Аналитики OLX исследовали ситуацию на рынке труда.

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Количество вакансий для продавцов резко снизилось

"В марте работодатели сместили фокус внимания с работников сферы торговли. Количество вакансий для продавцов снизилось с 10 тыс. до 6,3 тыс.", – говорится в исследовании.

Спрос уменьшился не только на продавцов, но и на поваров и официантов. В то же время стабильный спрос сохраняется на:

грузчиков;

охранников;

курьеров;

нянь;

швей.

Чаще всего с начала военного положения в Украине искали водителей. Также спрос вырос на строителей.

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Что происходит с заработными платами

В целом у многих компаний уменьшилась возможность выплачивать высокие зарплаты. Поэтому для большинства вакансий суммы зарплат пошли вниз. Однако единственные, у кого зарплата за этот период увеличилась, – курьеры.

Следовательно, за месяц зарплаты для разных работников изменились следующим образом:

каменщикам в феврале предлагали 37 500 грн, в марте – 35 000 грн;

упаковщикам и фасовщикам в феврале – 32 500 грн, в марте зарплата не изменилась;

фасадникам в феврале – 35 000 грн, в марте – 32 500 грн;

дальнобойщикам в феврале – 67 000 грн, в марте – 31 800 грн;

штукатурам в феврале – 32 500 грн, в марте – 30 000 грн;

плиточникам в феврале – 30 000 грн, в марте – 27 500 грн;

водителям такси и прорабам предлагали и в феврале, и в марте одинаково – 25 000 грн;

комбайнерам в феврале – 27 500 грн, в марте – 25 000 грн.

В каких регионах Украины больше всего вакансий

Так как люди чаще всего выезжают в западные области, то и количество вакансий там значительно больше. Статистика такова:

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в Закарпатской области 12 отзывов на одну вакансию;

Черновицкой – 9 отзывов;

Хмельницкой и Винницкой – по 8 отзывов.

Соответственно, наименьшая активность наблюдается в тех районах, где происходят боевые действия.

"Вместе с тем мегаполисы, за исключением Львова, лидируют по количеству вакансий: Киевская (15,2 тыс.), Днепропетровская (6,3 тыс.), Одесская (5,6 тыс.), Харьковская области (3 тыс.) ", – отмечают в исследовании.

Какие новые причины для увольнения могут появиться в Украине

Ранее мы рассказывали, что украинские народные депутаты зарегистрировали законопроект №7251, в котором предлагают изменить законодательство по трудовым отношениям. В частности, они предлагают расширить список причин для увольнения работников.

Первое из новых оснований – невозможность обеспечивать работнику условия труда во время войны.

"В связи с активными боевыми действиями на территории Украины и уничтожением имущества предприятий, учреждений, организаций, дальнейшее ведение их деятельности часто становится невозможным. Законопроектом предлагается введение дополнительного основания для увольнения работника – невозможность обеспечивать работнику условия труда, вследствие того, что необходимые для выполнения работы указанным работником производственные, организационные, технические мощности, средства производства или имущество собственника или уполномоченного им органа уничтожены в результате боевых действий, а также вводится особая процедура увольнения таких работников", – говорится в законопроекте.

Второе основание для увольнения, которое предлагают, – отсутствие работника на работе и информации о причинах такого отсутствия более четырех месяцев.

Третья причина – в связи со смертью физического лица-работодателя или физического лица-работника.

Также мы писали о том, где и сколько денег можно заработать дистанционно, и как получить денежное пособие по безработице во время войны.