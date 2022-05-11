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Почему работать нужно только официально – 3 причины

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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11 мая, 11:37
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Рассказываем, почему официальное трудоустройство важно, и чем это поможет во время военного положения
Как лучше устроиться на работу во время войны
Как лучше устроиться на работу во время войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Рынок труда в Украине сейчас переживает кризис из-за войны с РФ. Постепенно люди возвращаются на работу и значительный процент из них работает на новые компании.

Как лучше оформиться на новой работе? Какие негативные последствия может дать неофициальное трудоустройство? Об этом Work.ua рассказала Екатерина Дробова, директор рекрутинговой компании Agenda.

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Как правильно устроиться на работу

Одна из причин, почему неофициальное устройство может вредить человеку, – отсутствие финансовой защиты.

Например, когда началось военное положение, люди, потерявшие часть дохода из-за войны, могли получить 6500 грн помощи от государства. Однако ее не получили работники, оформленные неофициально.

Также не у всех есть гарантии в кризисной ситуации. Некоторые компании пытались выплачивать зарплаты, максимально поддерживать своих рабочих, а некоторые этого не получили.

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Поэтому эксперт отмечает, что чтобы во время кризиса получить гарантии и при необходимости защитить свои права, устраиваться на работу нужно официально. Это дает следующие преимущества:

  • заработная плата у официально оформленного работника не может быть меньше минимальной, есть право на отпуск, оплату больничного, досрочный выход на пенсию и другое;
  • человек может привлечь к ответственности работодателя, если его уволили без причины или было нарушения правил трудового законодательства;
  • есть возможность страхования, если часть заработной платы или работа были утрачены из-за боевых действий.

В то же время, трудовые отношения после окончания войны в Украине точно будут пересматривать.

"Однозначно придет время пересмотра трудовых взаимоотношений. Будет тяжело, не все представители бизнеса справятся. Государство должно помочь. Но выход на официальные и прозрачные отношения между работодателем и работником будет несомненно. К тому же наше будущее в Евросоюзе невозможно без соблюдения стандартов ЕС", – отметила Дробова.

Что будет с зарплатами украинцев после войны

Ранее "Сегодня" пообщались с экспертом, аналитиком компании Esperio Александром Болтяном про ожидания относительно зарплат.

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Если раньше эксперты говорили, что будут зарабатывать строители, Болтян говорит, что строительные и ремонтные специальности не будут иметь популярности, потому что в послевоенное время денег у людей будет немного и тратить на ремонты и обновления они элементарно не смогут.

На основные потребности заработать смогут те, кто создает и продает базовые товары и услуги для каждого человека. Ориентирами есть магазины, кафе, сфера услуг, красоты.

Как говорит аналитик, работникам медицинского сектора урежут заработную плату, если это частные клиники, а государственный сектор останется без изменений.

"Достойная оплата будет у тех, кто имеет две работы. Если трудиться на государственных предприятиях, то по-прежнему будет хватать только на самое необходимое – еду, ЖКХ, проезд. На периодическое обновление гардероба придется собирать и накапливать деньги", – отметил Болтян.

Мы также рассказывали, как в Украине снизилась средняя зарплата, и писали о том, как упростились условия получения статуса безработного, и на какие суммы выплат теперь могут рассчитывать украинцы.

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