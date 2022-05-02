Такого не видели последние 10 лет: как война ударила по рынку труда в Украине

Рассказываем, как военное положение в Украине изменило ситуацию на рынке труда, и с чем теперь сталкиваются украинцы в работе и ее поиске

Украинцам теперь труднее найти работу / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Кризис на рынке труда из-за военного положения в Украине самый большой за 10 лет. Все уже приспособились к новым условиям, и началось постепенное, но очень слабое восстановление.

И все же спрос на работу сейчас значительно превышает предложение. К худшему изменились и условия труда у тех, кому удалось сохранить рабочее место. Как война все изменила, "Сегодня" рассказали в экспертно-аналитическом центре кадрового портала grc.ua .

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Вакансии открывают преимущественно на смену сотрудников

В Украине в апреле было в 20 раз меньше вакансий, чем до военного положения.

"Открываются вакансии преимущественно на замену выехавших сотрудников, или предприятия после релокации ищут работников на новом месте. Однако есть доля тех компаний, которые открывают новые рабочие места. Опрос grc.ua, проведенный среди компаний разных секторов экономики, показал, что в марте нанимали сотрудников только 18,7% компаний. В апреле таких компаний стало больше", – рассказали аналитики.

Эксперты отмечают, что в настоящее время рынок труда стал "рынком работодателя". На один пост есть десятки кандидатов, что предоставляет компаниям возможность выбора. А вот самим работникам гораздо хуже. Большинство компаний (78%) предприняли непопулярные меры по отношению к своим сотрудникам. Если людей не уволили, то им сделали следующее:

не выплатили заработную плату;

отправили в отпуск за свой счет;

сумму зарплаты уменьшили (большинство опрошенных рассказали, что зарплату им сократили более чем на 30%).

Актуальная средняя зарплата ниже на 10% по сравнению с довоенным периодом.

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Где вакансий меньше

В апреле от общего количества вакансий на сайте grc.ua менее 1% вакансий было размещено в каждой из этих сфер:

сфера услуг (салоны красоты, спортивные клубы, кафе, рестораны, гостиницы и т.п.);

наука и образование;

юристы;

автомобильный бизнес;

домашний персонал;

специалисты сферы безопасности;

специалисты по инсталляции и сервису.

А меньше всего пострадали и имеют достаточное количество предложений работы следующие сферы:

IТ;

продажи и ритейл;

маркетинг, реклама и PR.

Чуть меньше свежих вакансий, но в десятке лидеров предложения работы для рабочего персонала в сфере транспорта и логистики, строительства, медицины и фармацевтики.

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"Однако не стоит думать, что айтишники совсем не ощутили кризис. В начале войны аутсорсинговый сектор IТ-отрасли столкнулся с недоверием западных клиентов по соблюдению сроков и сохранению качества работы украинскими компаниями в условиях войны. Продуктовые IТ-компании, работавшие на внутренний рынок, потеряли большую часть проектов. Некоторые IТ-специалисты, работавшие не в IТ-компаниях, а в компаниях других секторов экономики, попали под сокращения, ведь в попытке оптимизировать расходы компании сохраняют только операционные процессы, сокращая и прекращая разработку и внедрение новых проектов, а иногда и отказываясь от технической поддержки существующих проектов. Поэтому и среди IТ-специалистов есть те, кому сократили зарплату, с кем прекратили сотрудничество на неопределенное время или вообще уволили", – говорится в сообщении.

Новые тенденции на рынке

Появились и новые тенденции на военном рынке труда. Продуктовый ритейл начал подбирать персонал, живущий неподалеку от места работы. Так работодатели пытаются избежать сложностей и опасности по дороге работника из дома на работу и обратно. Также есть кое-что новое в поведении искателей работы.

"Специалисты стали предлагать свои кандидатуры на вакансии ниже своего привычного уровня квалификации. Например, если до войны в категории топ-менеджмент было достаточно много предложений работы, то сегодня руководители и директора не слишком востребованы. Для них в апреле было открыто 1,7% вакансий от всех актуальных. На позиции уровня middle в условиях дефицита работы стали отзываться топовые специалисты", – отмечают аналитики.

Где в Украине уменьшились суммы зарплат

По всем регионам Украины средняя заработная плата в апреле во всех открытых вакансиях на grc.ua составила 18 700 грн.

Самые высокие зарплаты в апреле предлагали в следующих областях:

маркетинг, реклама, PR со средней месячной выплатой 26 600 грн;

специалисты по сфере добычи сырья (26 500 грн);

специалисты сферы строительства (25 300 грн).

А меньше всего денег получали такие специалисты:

менеджеры по персоналу (15 500 грн);

специалисты сферы медицина, фармацевтика (14 900 грн);

специалисты сферы HoReCa (рынок общественного питания и гостиничного хозяйства) (14 000 грн);

сельского хозяйства (13 300 грн);

автомобильного бизнеса (11 000 грн).

Ситуация изменилась и по регионам

Ранее "Сегодня" рассказывали, что Киев всегда имел самые большие размеры зарплат. Однако в марте 2022 года он потерял лидерство. Если в январе в среднем было предложено 31 000 грн, в начале февраля – 30 200 грн, то уже в марте цифры упали до 25 000 грн. Хотя в апреле началось восстановление, и сейчас cредняя зарплата в Киеве составляет 26 000 грн.

А вот в Киевской области все гораздо хуже. Здесь средняя зарплата составляет 13 000 грн. Самые низкие зарплаты получают работники в следующих регионах:

в Хмельницкой области (в среднем в апреле 14 500 грн);

Черновицкой области (14 000 грн);

Ивано-Франковской области (13 600 грн);

Тернопольской области (13 500 грн);

Харьковской области (11 500 грн).

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