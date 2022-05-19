Їх шукають усі: які фахівці потрібні роботодавцям під час війни

Розповідаємо, які професії в Україні найбільш затребувані під час воєнного стану

Для яких фахівців є робота під час війни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Війна РФ проти України змусила ринок праці переживати найбільшу за останній 10 років кризу. Значну кількість працівників звільнили, однак залишились і ті, хто безперебійно працює під час війни.

"Сьогодні" розказують, які професіонали зараз мають найбільший попит.

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Тенденція зберігається з початку воєнного стану

На початку квітня аналітики OLXдослідили ситуацію на ринку праці. Тоді протягом всього березня і у квітні стабільний попит зберігався на вантажників, охоронців, кур'єрів і водіїв. Також роботодавці активно шукали будівельників.

За даними кадрового порталу grc.ua, на початку травня до десятки лідерів входили пропозиції роботи для робітничого персоналу, у сфері транспорту та логістики, будівництва, медицини та фармацевтики.

Також аналітика сайтів для пошуку роботи показує, що сфери ІТ, продажів, маркетингу, реклами та PR постраждали від наслідків війни найменше. Відповідно, для цих фахівців більше пропозицій роботи і вищий рівень зарплат.

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Отже, з початку воєнного стану найбільший попит мають фахівці:

у сфері продажів;

ІТ, інтернет, телекому;

у сфері транспорту та логістики;

робітничого персоналу;

у сфері будівництва;

медицини та фармацевтики.

Особливо з початку квітня зростає попит на будівельників.

Чому працювати треба лише офіційно

Раніше ми пояснювали, що неофіційне працевлаштування означає відсутність фінансового захисту.

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Наприклад, коли розпочався воєнний стан, люди, які втратили частину доходу через війну, могли отримати 6500 грн допомоги від держави. Однак її не отримали працівники, які оформлені неофіційно.

Офіційне працевлаштування дає такі переваги:

заробітна плата в офіційно оформленого працівника не може бути меншою за мінімальну, є право на відпустку, оплату лікарняного, достроковий вихід на пенсію тощо;

людина може притягнути до відповідальності роботодавця, якщо її звільнили без причини або щодо неї було порушення трудового законодавства;

є можливість страхування, якщо частина заробітної плати або робота були втрачені через бойові дії.

Також "Сьогодні" поспілкувалися з експертом, аналітиком компанії Esperio Олександром Болтяном про очікування щодо зарплат. Він пояснив, що на основні потреби зможуть заробити ті, хто створює і продає базові товари та послуги для кожної людини. Орієнтирами є магазини, кафе, сфера послуг, краси.

Ми також розповідали, як в Україні знизилася середня зарплата, і яка різниця між простоєм і призупиненням трудового договору під час війни.