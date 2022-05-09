На зарплати в Україні чекає різкий обвал: хто зможе заробляти більше

Експерт розповів, якого заробітку варто очікувати українцям після завершення воєнних дій

Скільки українці зароблятимуть після війни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Багато експертів в Україні прогнозують, що непоганий заробіток буде у тих людей, які працюватимуть за затребуваними професіями. Багато, на їхню думку, залежатиме від того, скільки триватиме війна.

Але є й інша думка, що зарплати у будь-якому разі будуть дуже низькими. Про це "Сьогодні" поспілкувалися із експертом, аналітиком компанії Esperio Олександром Болтяном.

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Що буде із зарплатами після війни

За словами аналітика, поки що ми не можемо оцінити ступінь руйнування міст, інфраструктури і, головне, людські втрати. Також ми не знаємо, коли закінчиться війна. Коли це проясниться, ми зможемо оцінити попит на робочу силу.

Також тільки після війни буде ясно, скільки людей залишаться за кордоном, а хто все ж таки повернеться в Україну. Від цього залежатиме ситуація на ринку праці: чи буде він вільнішим із маленькою конкуренцією, чи навпаки.

Усі ці фактори впливатимуть на зарплати для тих, хто працює, будучи фізично присутніми на робочому місці.

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"Ті українці, хто працював маркетологами, представники IT сектору, перекладачі, дизайнери, HR фахівці, хто може працювати віддалено, активно конкуруватимуть із західними фахівцями працюючи на зовнішній ринок. Робота для українців буде, однак, на нашу думку, в Україні заробітні плати не зростатимуть. Підприємства, що функціонують усередині країни, орієнтовані на український ринок, не зможуть давати високий дохід до середньостатистичного працівника, як і раніше. Підприємства зовнішні, які дають роботу нашим громадянам, не зможуть підвищувати заробітні плати через високу інфляцію в усьому світі", – розповів Болтян.

Хто на яких спеціальностях запрацює більше

Якщо раніше експерти говорили, що зароблятимуть будівельники, то Болтян каже, що будівельні та ремонтні спеціальності не користуватимуться популярністю, тому що у повоєнний час грошей у людей буде небагато, і витрачати на ремонти та оновлення люди елементарно не зможуть.

На основні потреби заробити зможуть ті, хто створює та продає базові потреби для кожної людини. Орієнтирами є магазини, кафе, сфера послуг, краси.

Як каже аналітик, працівники медичного сектора отримають урізання заробітної плати, якщо це приватні клініки, а державний сектор залишиться без змін.

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"Гідна оплата буде у тих, хто має дві роботи. Якщо займатися трудовою діяльністю на державних підприємствах, то, як і раніше, вистачатиме лише на найнеобхідніше – їжу, ЖКГ, проїзд. На періодичне оновлення гардеробу доведеться збирати та накопичувати гроші", – зазначив Болтян.

Люди, старші 45 років, щоб заробити, повинні шукати онлайн роботу на зовнішні ринки, або надавати приватні послуги (перукаря, майстра манікюру, психолога, масажиста і т.д.). Робота у будь-якій українській компанії принесе зайнятість, але не прибуток.

"Після війни ситуація зміниться на гірший бік, тому що оплата праці через високу інфляцію падатиме. З метою отримання будь-якого прибутку люди змушені будуть опускати ціни на свої послуги. На 40-45% ціна на різні послуги будуть нижчими", – додав Болтян.

Отримати статус безробітного тепер легше

Раніше ми розповідали, що під час воєнного стану держава спростила процедуру набуття статусу безробітного під час воєнного стану та ще 180 днів після її скасування.

Зокрема, оформити статус та отримувати допомогу можна, не відвідуючи центр зайнятості. "Сьогодні" вже розповідали, що подати заявку на набуття статусу безробітного та призначення виплат можна онлайн через "Дію".

Отримати статус безробітного можуть і внутрішньо переміщені особи, які мають документів. Підставою оформлення та розрахунку суми виплат за безробіттям у цьому випадку є інформація з реєстрів та баз даних органів виконавчої влади.

Також на виплати можуть розраховувати люди, які формально не розірвали трудові договори з роботодавцями, але все ж таки не працюють.

Держава не позбавлятиме статусу безробітних українців, які перебувають на окупованих територіях або в зонах бойових дій.

Але суми виплат наразі зменшили. Хто і скільки може отримати допомогу з безробіття, читайте тут.

Ми також розповідали, як в Україні знизилася середня зарплата, і скільки українців змогли повернутися до роботи.