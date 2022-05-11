Чому працювати треба лише офіційно – 3 причини

Розповідаємо, чому офіційне працевлаштування важливе, і чим це допоможе під час воєнного стану

Як краще влаштуватися на роботу під час війни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ринок праці в Україні зараз переживає кризу через війну з РФ. Поступово люди повертаються на роботу, і значний відсоток з них працює на нові компанії.

Як краще оформитися на новій роботі? Які негативні наслідки може дати неофіційне працевлаштування? Про це Work.ua розповіла Катерина Дробова, директорка рекрутингової компанії Agenda.

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Як правильно влаштуватися на роботу

Одна з причин, чому неофіційне влаштування може шкодити людині, – відсутність фінансового захисту.

Наприклад, коли розпочався воєнний стан, люди, які втратили частину доходу через війну, могли отримати 6 500 грн допомоги від держави. Однак її не отримали працівники, які оформлені неофіційно.

Також не всі мають гарантії у кризовій ситуації. Деякі компанії намагалися виплачувати зарплати, максимально підтримувати своїх робітників, а деякі люди цього не отримали.

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Тому, експертка наголошує, що аби під час кризи отримати гарантії та за потреби захистити свої права, влаштовуватись на роботу треба офіційно. Це дає такі переваги:

заробітна плата в офіційно оформленого працівника не може бути меншою за мінімальну, є право на відпустку, оплату лікарняного, достроковий вихід на пенсію та інші;

людина може притягнути до відповідальності роботодавця, якщо її звільнили без причини або було порушення правил трудового законодавства;

є можливість страхування, якщо частина заробітної плати або робота були втрачені через бойові дії.

Водночас трудові відносини після закінчення війни в Україні точно будуть переглядати.

"Однозначно настане час перегляду трудових взаємин. Буде тяжко, не всі представники бізнесу впораються. Держава має допомогти. Але вихід на офіційні та прозорі взаємини між роботодавцем та працівником буде поза сумнівом. До того ж наше майбутнє в Євросоюзі неможливе без дотримання стандартів ЄС", – зазначила Дробова.

Що буде із зарплатами українців після війни

Раніше "Сьогодні" поспілкувалися з експертом, аналітиком компанії Esperio Олександром Болтяном про очікування щодо зарплат.

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Якщо раніше експерти говорили, що зароблятимуть будівельники, то Болтян каже, що будівельні та ремонтні спеціальності не матимуть популярність, тому що у повоєнний час грошей у людей буде небагато і витрачати на ремонти та оновлення вони елементарно не зможуть.

На основні потреби заробити зможуть ті, хто створює та продає базові товари та послуги для кожної людини. Орієнтирами є магазини, кафе, сфера послуг, краси.

Як говорить аналітик, працівникам медичного сектору уріжуть заробітну плату, якщо це приватні клініки, а державний сектор залишиться без змін.

"Гідна оплата буде в тих, хто має дві роботи. Якщо трудитися на державних підприємствах, то, як і раніше, вистачатиме лише на найнеобхідніше – їжу, ЖКГ, проїзд. На періодичне оновлення гардеробу доведеться збирати та накопичувати гроші", – зазначив Болтян.

Ми також розповідали, як в Україні знизилася середня зарплата, та писали про те, як спростилися умови набуття статусу безробітного, і на які суми виплат тепер можуть розраховувати українці.