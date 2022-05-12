Гроші
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 💪 Ленд-ліз для України 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022 ⚠ Бензинова криза
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини бізнесу

Не звільнили, але і роботи немає: як українців можуть залишити без зарплати

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
12 травня, 11:49
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, як під час війни роботодавці можуть оголосити простій чи призупинити дію трудових договорів, і чи збережеться зарплата
Як під час війни можуть залишити без роботи, і що буде із зарплатою
Як під час війни можуть залишити без роботи, і що буде із зарплатою / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку воєнного стану багато українців втратили роботу. Деякі змогли повернутися, а дехто досі шукає місце і сидить без заробітку. Проте не обов'язково цих людей звільнили.

Під час воєнного стану роботодавці можуть оголосити простій або ж призупинити дію трудових договорів. Яка між цим різниця, і чи зберігається зарплата, пояснили на спецпорталі "Безоплатна правова допомога".

Реклама

Зміни у трудовому законодавстві під час воєнного стану

Під час війни на багатьох підприємствах оголосили простій. Це означає, що робота зупинилася, бо для неї немає організаційних або технічних умов. Причиною для простою може бути будь-що. Рішення про його запровадження приймає власник підприємства.

А от призупинення трудового договору означає, що роботодавець тимчасово не забезпечує працівника роботою, а працівник в свою чергу тимчасово не виконує роботу за укладеним трудовим договором через військову агресію. У цьому випадку обидві сторони можуть ініціювати таку процедуру.

Яка між цим різниця, і що це означає для працівника

Простій може тривати стільки, скільки існуватимуть обставини, через які працювати неможливо. А призупинення трудового договору можливе лише на період воєнного стану.

Реклама

Іще важливі відмінності, які впливають на працівників:

  • простій запроваджується щодо всього підприємства або відділу – призупинення трудового договору індивідуальне;
  • під час простою виплачується не нижче 2/3 окладу (однак час простою з вини працівника не оплачується) – без зарплати залишаються і люди, яким призупинили трудовий договір;
  • якщо простій оплачується, страховий стаж зараховується – у випадку призупинення дії трудового договору ЄСВ за працівника не сплачується, а відтак йому не зараховується страховий стаж.

Чому працювати треба лише офіційно – 3 причини

Раніше "Сьогодні" розповідали, що одна з причин, чому неофіційне влаштування може нашкодити людині, – відсутність фінансового захисту.

Наприклад, коли розпочався воєнний стан, люди, які втратили частину доходу через війну, могли отримати 6500 грн допомоги від держави. Однак її не отримали працівники, які оформлені неофіційно.

Реклама

Експерти радять: щоб під час кризи отримати гарантії та за потреби захистити свої права, влаштовуватись на роботу треба офіційно. Це дає такі переваги:

  • заробітна плата в офіційно оформленого працівника не може бути меншою за мінімальну, є право на відпустку, оплату лікарняного, достроковий вихід на пенсію та ін.;
  • людина може притягнути до відповідальності роботодавця, якщо її звільнили без причини або було порушення трудового законодавства;
  • є можливість страхування, якщо частина заробітної плати або робота були втрачені через бойові дії.

Також "Сьогодні" поспілкувалися з експертом, аналітиком компанії Esperio Олександром Болтяном про очікування щодо зарплат. Він пояснив, скільки українці зароблятимуть після війни.

Ми розповідали і про те, як в Україні знизилася середня зарплата, і коли відновиться бізнес в нашій державі.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,85 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Всередині світу Зеленського
Як вам нова обкладинка Time?
Грошове питання
Що буде із цінами на бензин?
Дізнатися
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Житло
Продаж та купівля квартир під час війни
Що змінилося?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

27847.12

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum (ETH)

1895.76

Litecoin (LTC)

60.99

Ripple (XRP)

0.38

Валюта
Як заробляти у доларах?
Три способи
Ціни
Що подорожчало найбільше за рік
1
Овочі Овочі
67,2%
2
Макаронні вироби Макаронні вироби
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукти Фрукти
23,5%
5
Риба Риба
22,1%
6
Хліб Хліб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сир та м'який сир Сир та м'який сир
18,8%
9
М'ясо М'ясо
15,3%
10
Соняшникова олія Соняшникова олія
14,7%
Що буде дефіцитом
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
39,56
37,68
42,63
32,99
-
37,74
42,63
32,36
-
37,59
42,59
31,50
-
-
44,74
-
-
37,68
42,63
-
-
37,68
42,63
-
-
37,68
42,63
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти