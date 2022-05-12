Не звільнили, але і роботи немає: як українців можуть залишити без зарплати

Розповідаємо, як під час війни роботодавці можуть оголосити простій чи призупинити дію трудових договорів, і чи збережеться зарплата

Як під час війни можуть залишити без роботи, і що буде із зарплатою / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку воєнного стану багато українців втратили роботу. Деякі змогли повернутися, а дехто досі шукає місце і сидить без заробітку. Проте не обов'язково цих людей звільнили.

Під час воєнного стану роботодавці можуть оголосити простій або ж призупинити дію трудових договорів. Яка між цим різниця, і чи зберігається зарплата, пояснили на спецпорталі "Безоплатна правова допомога".

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Зміни у трудовому законодавстві під час воєнного стану

Під час війни на багатьох підприємствах оголосили простій. Це означає, що робота зупинилася, бо для неї немає організаційних або технічних умов. Причиною для простою може бути будь-що. Рішення про його запровадження приймає власник підприємства.

А от призупинення трудового договору означає, що роботодавець тимчасово не забезпечує працівника роботою, а працівник в свою чергу тимчасово не виконує роботу за укладеним трудовим договором через військову агресію. У цьому випадку обидві сторони можуть ініціювати таку процедуру.

Яка між цим різниця, і що це означає для працівника

Простій може тривати стільки, скільки існуватимуть обставини, через які працювати неможливо. А призупинення трудового договору можливе лише на період воєнного стану.

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Іще важливі відмінності, які впливають на працівників:

простій запроваджується щодо всього підприємства або відділу – призупинення трудового договору індивідуальне;

під час простою виплачується не нижче 2/3 окладу (однак час простою з вини працівника не оплачується) – без зарплати залишаються і люди, яким призупинили трудовий договір;

якщо простій оплачується, страховий стаж зараховується – у випадку призупинення дії трудового договору ЄСВ за працівника не сплачується, а відтак йому не зараховується страховий стаж.

Чому працювати треба лише офіційно – 3 причини

Раніше "Сьогодні" розповідали, що одна з причин, чому неофіційне влаштування може нашкодити людині, – відсутність фінансового захисту.

Наприклад, коли розпочався воєнний стан, люди, які втратили частину доходу через війну, могли отримати 6500 грн допомоги від держави. Однак її не отримали працівники, які оформлені неофіційно.

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Експерти радять: щоб під час кризи отримати гарантії та за потреби захистити свої права, влаштовуватись на роботу треба офіційно. Це дає такі переваги:

заробітна плата в офіційно оформленого працівника не може бути меншою за мінімальну, є право на відпустку, оплату лікарняного, достроковий вихід на пенсію та ін.;

людина може притягнути до відповідальності роботодавця, якщо її звільнили без причини або було порушення трудового законодавства;

є можливість страхування, якщо частина заробітної плати або робота були втрачені через бойові дії.

Також "Сьогодні" поспілкувалися з експертом, аналітиком компанії Esperio Олександром Болтяном про очікування щодо зарплат. Він пояснив, скільки українці зароблятимуть після війни.

Ми розповідали і про те, як в Україні знизилася середня зарплата, і коли відновиться бізнес в нашій державі.