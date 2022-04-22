В Україні знизилась середня зарплата: хто постраждав найбільше, а кому платять по 100 тис. грн

Розповідаємо, у кого під час війни заробітні плати зменшились, а яких сфер не торкнулося таке падіння

Найменше від війни постраждав IT-сектор, і зарплати у цих спеціалістів не зменшились / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час війни в Україні більшість людей або втратили роботу, або ж частину чи повну зарплату. Проте є і такі сфери, де заробітки не зменшились.

З початку лютого 2022 року середня заробітна плата знизилася на 10%. Про це дослідив і розповів "Сьогодні" експертно-аналітичний центр кадрового порталу grc.ua.

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Яких професій торкнулося найбільше

Середня заробітна плата у квітні у всіх відкритих вакансіях на grc.ua складає 18 700 грн. При цьому наслідки війни найменше вплинули на ІТ-галузь. Частка пропозиції для фахівців IT значно більша, ніж для будь-кого. Крім того, зарплати як були високими, так і залишились.

По всіх регіонах України середня заробітна плата в ІТ-сфері у березні складала 86 500 грн, нині це 108 100 грн.

"Високі зарплати пропонують також керівникам. Середня заробітна плата у вищому менеджменті в квітні складає 63 200 грн. Проте в умовах війни кількість пропозицій роботи для директорів значно знизилася. Новою тенденцією на ринку праці є те, що стикаючись з проблемами працевлаштування через вкрай низьку кількість вакансій, висококваліфіковані спеціалісти, зокрема, фахівці топового рівня, погоджуються на посади нижчої кваліфікації", – йдеться у дослідженні.

Найвищі зарплати у квітні пропонують у таких сферах:

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маркетинг, реклама, PR з середньою місячною виплатою 26 600 грн;

фахівці зі сфери видобутку сировини (26 500 грн);

спеціалісти сфери будівництва (25 300 грн).

А найменше коштів отримують такі фахівці:

менеджери з персоналу (15 500 грн);

фахівці сфери медицина, фармацевтика (14 900 грн);

фахівці сфери HoReCa (ринок громадського харчування та готельного господарства) (14 000 грн);

сільського господарства (13 300 грн);

автомобільного бізнесу (11 000 грн).

Ким буде найвигідніше працювати через п'ять років

"Сьогодні" вже розповідали, що після того як в Україні закінчиться війна, потрібні будуть хороші будівельники, енергетики, інженери, архітектори, науковці тощо. Усі ці люди відновлюватимуть інфраструктуру країни. Йдеться не лише про важку фізичну працю, а й про розробки, і технології.

Для цього потрібна відповідна технічна освіта. Ці люди добре знаються на математиці, фізиці, хімії та інших подібних науках. Зараз є достатньо можливостей, аби опанувати подібні професії. В Україні є достатньо університетів, що випускають таких фахівців, крім того, для українців є можливості за кордоном.

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"Сьогодні" розповідали, що середньостатистичний архітектор в Україні заробляє до 18 тис. грн, керівник проєкту – до 50 тис. грн, інженер – у середньому до 30 тис. грн на місяць. Різнороби можуть отримати до 20 тис. грн, є попит на утеплювальників фасадів (до 40 тис. грн), високо цінують майстрів-будівельників, які заробляють до 120 тис. грн за місяць.

Де ще в Україні шукатимуть професіоналів, читайте у нашому матеріалі.

"Сьогодні" також писали, як війна вплинула на вакансії і зарплати в Києві, і як отримати грошову допомогу по безробіттю під час війни.