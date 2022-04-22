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В Украине снизилась средняя зарплата: кто пострадал больше, а кому платят по 100 тыс. грн

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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22 апреля, 15:07
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Рассказываем, у кого во время войны заработные платы уменьшились, а каких сфер не коснулось такое падение
Меньше всего от войны пострадал IT-сектор, и зарплаты у этих специалистов не уменьшились
Меньше всего от войны пострадал IT-сектор, и зарплаты у этих специалистов не уменьшились / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время войны в Украине большинство людей либо потеряли работу, либо часть или полную зарплату. Однако есть и такие сферы, где заработки не уменьшились.

С начала февраля 2022 года средняя заработная плата снизилась на 10%. Об этом исследовал и рассказал "Сегодня" экспертно-аналитический центр кадрового портала grc.ua.

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Каких профессий коснулось больше всего

Средняя заработная плата в апреле во всех открытых вакансиях на grc.ua составляет 18 700 грн. При этом последствия войны меньше всего повлияли на IТ-отрасль. Доля предложения для специалистов IT значительно больше, чем для кого-либо другого. Кроме того, зарплаты как были высокими, так и остались.

По всем регионам Украины средняя заработная плата в IТ-сфере в марте составляла 86 500 грн, сейчас это 108 100 грн.

"Высокие зарплаты предлагают также руководителям. Средняя заработная плата в высшем менеджменте в апреле составляет 63 200 грн. Однако в условиях войны количество предложений работы для директоров значительно снизилось. Новой тенденцией на рынке труда является то, что сталкиваясь с проблемами трудоустройства из-за крайне низкого количества вакансий, высококвалифицированные специалисты, в частности, специалисты топового уровня, соглашаются на должности более низкой квалификации", – говорится в исследовании.

Самые высокие зарплаты в апреле предлагают в следующих областях:

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  • маркетинг, реклама, PR со средней месячной выплатой 26 600 грн;
  • специалисты в сфере добычи сырья (26 500 грн);
  • специалисты сферы строительства (25 300 грн).

А меньше всего средств получают следующие специалисты:

  • менеджеры по персоналу (15 500 грн);
  • специалисты сферы медицина, фармацевтика (14 900 грн);
  • специалисты сферы HoReCa (рынок общественного питания и гостиничного хозяйства) (14 000 грн);
  • сельского хозяйства (13 300 грн);
  • автомобильного бизнеса (11 000 грн).

Кем будет выгоднее всего работать через пять лет

"Сегодня" уже рассказывали, что после того как в Украине закончится война, нужны будут хорошие строители, энергетики, инженеры, архитекторы, ученые и т.д. Все эти люди будут восстанавливать инфраструктуру страны. Речь идет не только о тяжелом физическом труде, но и о разработках и технологиях.

Для этого требуется соответствующее техническое образование. Эти люди хорошо разбираются в математике, физике, химии и других подобных науках. Сейчас достаточно возможностей, чтобы овладеть подобными профессиями. В Украине достаточно университетов, выпускающих таких специалистов, кроме того, для украинцев есть возможности за рубежом.

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"Сегодня" рассказывали, что среднестатистический архитектор в Украине зарабатывает до 18 тыс. грн., руководитель проекта – до 50 тыс. грн., инженер – в среднем до 30 тыс. грн. в месяц. Разнорабочие могут получить до 20 тыс. грн, есть спрос на утеплителей фасадов (до 40 тыс. грн), высоко ценят мастеров-строителей, зарабатывающих до 120 тыс. грн в месяц.

Где еще в Украине будут искать профессионалов, читайте в нашем материале.

"Сегодня" также писали, как война повлияла на вакансии и зарплаты в Киеве, и как получить денежное пособие по безработице во время войны.

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Возвращение депортированных в Россию украинцев будет еще одной войной – войной за наших граждан.

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