Не уволили, но и работы нет: как украинцев могут оставить без зарплаты

Рассказываем, как во время войны работодатели могут объявить простой или приостановить действие трудовых договоров, и сохранится ли зарплата

Как во время войны могут оставить без работы, и что будет с зарплатой / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала военного положения многие украинцы потеряли работу. Некоторые смогли вернуться, а некоторые до сих пор ищут место и сидят без заработка. Однако не обязательно этих людей уволили.

Во время военного положения работодатели могут объявить простой или приостановить действие трудовых договоров. Какая между этим разница, и сохраняется ли зарплата, объяснили на спецпортале "Бесплатная правовая помощь".

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Изменения в трудовом законодательстве во время военного положения

Во время войны на многих предприятиях объявили простой. Это означает, что работа остановилась, потому что для нее нет организационных или технических условий. Причиной для простоя может быть что угодно. Решение о его внедрении принимает собственник предприятия.

А вот приостановление трудового договора означает, что работодатель временно не снабжает работника занятиями, а работник в свою очередь временно не выполняет работу по заключенному трудовому договору из-за военной агрессии. В этом случае обе стороны могут инициировать такую процедуру.

Какая между этим разница, и что это значит для работника

Простой может длиться столько, сколько будут существовать обстоятельства, по которым работать невозможно. А приостановление трудового договора возможно только на период военного положения.

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Еще важные отличия, влияющие на работников:

простой вводится по всему предприятию или отделу – приостановление трудового договора индивидуальное;

при простое выплачивается не ниже 2/3 оклада (однако время простоя по вине работника не оплачивается) – без зарплаты остаются и люди, которым приостановили трудовой договор;

если простой оплачивается, страховой стаж засчитывается – в случае приостановки действия трудового договора ЕСВ за работника не уплачивается, а значит, ему не засчитывается страховой стаж.

Почему работать нужно только официально – 3 причины

Ранее "Сегодня" рассказывали, что одна из причин, почему неофициальное устройство может навредить человеку, – отсутствие финансовой защиты.

Например, когда началось военное положение, люди, потерявшие часть дохода из-за войны, могли получить 6500 грн помощи от государства. Однако ее не получили работники, оформленные неофициально.

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Эксперты советуют: чтобы во время кризиса получить гарантии и при необходимости защитить свои права, устраиваться на работу нужно официально. Это дает следующие преимущества:

заработная плата у официально оформленного работника не может быть меньше минимальной, есть право на отпуск, оплату больничного, досрочный выход на пенсию и др.;

человек может привлечь к ответственности работодателя, если его уволили без причины или не было нарушения трудового законодательства;

есть возможность страхования, если часть заработной платы или работа были утрачены из-за боевых действий.

Также "Сегодня" пообщались с экспертом, аналитиком компании Esperio Александром Болтяном об ожиданиях относительно зарплаты. Он объяснил, сколько украинцы будут зарабатывать после войны.

Мы рассказывали и о том, как в Украине снизилась средняя зарплата, и когда возобновится бизнес в нашей стране.