Карантин не перешкода. Як в Україні змінилися ціни на житло

У минулому році найбільш вигідною для інвестицій стала Вінницька область

Експерти порівняли ціни на житло в 2020 році з попереднім / Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні не всі регіони вигідні для інвестицій в нерухомість. На первинному ринку інвесторів приваблюють лише вісім обласних центрів, а на вторинному – 14.

Про це "Сьогодні" повідомив інвестиційний аналітик геоінформаційного порталу "Увекон" Роман Шепетько.

Первинний ринок

"Темпи зростання цін на первинному ринку житла в зазначених регіонах та обласних центрах, що перевищували прибутковість від альтернативних інвестицій, таких як купівля облігацій внутрішньої держпозики, відсотки по банківських депозитах", – зазначив Шепетько.

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Експерти порівняли показники 2020 року з 2019 і з'ясували, що в минулому році найбільш вигідними для вкладення коштів були:

Вінницька область – зростання ціни на 25,5%;

Хмельницька – на 14,9%;

Закарпатська – на 13,4%;

Херсонська – на 12,9%;

Донецька – на 12,6%;

Волинська – на 12,6%;

Черкаська – на 11%;

Рівненська – на 10,8%;

Миколаївська – на 10,5%.

А якщо порівнювати показники не областей, а обласних центрів, то вони дещо відрізняються:

Вінниця – зростання на 26,6%;

Хмельницький – 16,9%;

Луцьк – 15,1%;

Київ – 14,8%;

Черкаси – 11,8%;

Суми – 11,8%;

Рівне – 10,7%;

Херсон – 10,3%.

За словами Шепетька зростання цін в Сумській області (10%), Миколаєві (9,9%) і Ужгороді (8,8%) дорівнювало прибутковості від альтернативних інвестицій: були нижче прибутковості ОВДП на первинному ринку номінованих у гривні (прибутковість 10,2% ), але вище середніх процентних ставок банків за строковими депозитами для фізосіб, які становили 8,7%.

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Вторинний ринок

На вторинному ринку темпи зростання нерухомості перевищували прибутковість від альтернативних інвестицій.

"Темпи зростання цін в 2020 році на вторинному ринку житлової нерухомості в доларах в Донецькій (9%) і Харківській (8,8%) областях, а також в Кропивницькому (10,2%) були на рівні прибутковості з альтернативними джерелами інвестицій", – розповів інвестиційний аналітик геоінформаційного порталу "Увекон".

У цьому сегменгті найбільш вигідними для вкладень областями України були:

Хмельницька – зростання цін на 18%;

Чернігівська – 15 3%;

Дніпропетровська – 14,7%;

Рівненська – 14,2%;

Київська – 13,4%;

Полтавська – 13,3%;

Волинська – 12,9%;

Вінницька – 12,5%;

Сумська – 12 2%;

Закарпатська – 11,3%;

Кіровоградська – 11,2%;

Запорізька – 11,1%;

Житомирська – 11%;

Черкаська – 10,6%.

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А якщо судити по обласним центрам, то високі позиції зайняли:

Хмельницький – зростання цін на 19%;

Чернігів – на 16,2%;

Суми – на 15,9%;

Полтава – на 15,2%;

Рівне – на 14,2%;

Запоріжжя – на 13,4%;

Краматорськ – на 13,1%;

Луцьк – на 13,1%;

Ужгород – на 13,1%;

Житомир – на 12,9%;

Черкаси – на 12,8%;

Сєвєродонецьк – на 12,5%;

Дніпро – на 11,9%;

Київ – на 11,2%;

Вінниця – на 11,1%.

В інших же регіонах показники темпів зростання цін на "вторинці" були нижче прибутковості від ОВДП і відсотків по банківських депозитах.

Приватні будинки

"Темпи зростання цін в 2020 році на домоволодіння в Харківській (9,9%) і Полтавській (9,6%) областях, а також в Хмельницькому (8,8%) і Кропивницькому (8,6%) дорівнювали прибутковості від альтернативних способів інвестування", – пояснив Роман Шепетько.

У цій категорії найвигіднішими регіонами стали:

Київська область – зростання на 18,2%;

Кіровоградська – зростання на 17,5%;

Вінницька – на 14,2%;

Миколаївська – на 13,9%;

Дніпропетровська – на 10,7%;

Житомирська – на 10,6%.

А серед облцентрів лідирують:

Суми – зростання на 18,9%;

Полтава – на 18,4%;

Черкаси – на 17,7%;

Луцьк – на 15,8%;

Дніпро – на 15,1%;

Київ – на 13,4%;

Чернігів – на 12,4%;

Житомир – на 11,7%;

Харків – на 11,2%;

Сєвєродонецьк – на 10,9%;

Миколаїв – на 10,5%.

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