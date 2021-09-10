Карантин не перешкода. Як в Україні змінилися ціни на житло

В Україні не всі регіони вигідні для інвестицій в нерухомість. На первинному ринку інвесторів приваблюють лише вісім обласних центрів, а на вторинному – 14.
Про це "Сьогодні" повідомив інвестиційний аналітик геоінформаційного порталу "Увекон" Роман Шепетько.
Первинний ринок
"Темпи зростання цін на первинному ринку житла в зазначених регіонах та обласних центрах, що перевищували прибутковість від альтернативних інвестицій, таких як купівля облігацій внутрішньої держпозики, відсотки по банківських депозитах", – зазначив Шепетько.
Експерти порівняли показники 2020 року з 2019 і з'ясували, що в минулому році найбільш вигідними для вкладення коштів були:
- Вінницька область – зростання ціни на 25,5%;
- Хмельницька – на 14,9%;
- Закарпатська – на 13,4%;
- Херсонська – на 12,9%;
- Донецька – на 12,6%;
- Волинська – на 12,6%;
- Черкаська – на 11%;
- Рівненська – на 10,8%;
- Миколаївська – на 10,5%.
А якщо порівнювати показники не областей, а обласних центрів, то вони дещо відрізняються:
- Вінниця – зростання на 26,6%;
- Хмельницький – 16,9%;
- Луцьк – 15,1%;
- Київ – 14,8%;
- Черкаси – 11,8%;
- Суми – 11,8%;
- Рівне – 10,7%;
- Херсон – 10,3%.
За словами Шепетька зростання цін в Сумській області (10%), Миколаєві (9,9%) і Ужгороді (8,8%) дорівнювало прибутковості від альтернативних інвестицій: були нижче прибутковості ОВДП на первинному ринку номінованих у гривні (прибутковість 10,2% ), але вище середніх процентних ставок банків за строковими депозитами для фізосіб, які становили 8,7%.
Вторинний ринок
На вторинному ринку темпи зростання нерухомості перевищували прибутковість від альтернативних інвестицій.
"Темпи зростання цін в 2020 році на вторинному ринку житлової нерухомості в доларах в Донецькій (9%) і Харківській (8,8%) областях, а також в Кропивницькому (10,2%) були на рівні прибутковості з альтернативними джерелами інвестицій", – розповів інвестиційний аналітик геоінформаційного порталу "Увекон".
У цьому сегменгті найбільш вигідними для вкладень областями України були:
- Хмельницька – зростання цін на 18%;
- Чернігівська – 15 3%;
- Дніпропетровська – 14,7%;
- Рівненська – 14,2%;
- Київська – 13,4%;
- Полтавська – 13,3%;
- Волинська – 12,9%;
- Вінницька – 12,5%;
- Сумська – 12 2%;
- Закарпатська – 11,3%;
- Кіровоградська – 11,2%;
- Запорізька – 11,1%;
- Житомирська – 11%;
- Черкаська – 10,6%.
А якщо судити по обласним центрам, то високі позиції зайняли:
- Хмельницький – зростання цін на 19%;
- Чернігів – на 16,2%;
- Суми – на 15,9%;
- Полтава – на 15,2%;
- Рівне – на 14,2%;
- Запоріжжя – на 13,4%;
- Краматорськ – на 13,1%;
- Луцьк – на 13,1%;
- Ужгород – на 13,1%;
- Житомир – на 12,9%;
- Черкаси – на 12,8%;
- Сєвєродонецьк – на 12,5%;
- Дніпро – на 11,9%;
- Київ – на 11,2%;
- Вінниця – на 11,1%.
В інших же регіонах показники темпів зростання цін на "вторинці" були нижче прибутковості від ОВДП і відсотків по банківських депозитах.
Приватні будинки
"Темпи зростання цін в 2020 році на домоволодіння в Харківській (9,9%) і Полтавській (9,6%) областях, а також в Хмельницькому (8,8%) і Кропивницькому (8,6%) дорівнювали прибутковості від альтернативних способів інвестування", – пояснив Роман Шепетько.
У цій категорії найвигіднішими регіонами стали:
- Київська область – зростання на 18,2%;
- Кіровоградська – зростання на 17,5%;
- Вінницька – на 14,2%;
- Миколаївська – на 13,9%;
- Дніпропетровська – на 10,7%;
- Житомирська – на 10,6%.
А серед облцентрів лідирують:
- Суми – зростання на 18,9%;
- Полтава – на 18,4%;
- Черкаси – на 17,7%;
- Луцьк – на 15,8%;
- Дніпро – на 15,1%;
- Київ – на 13,4%;
- Чернігів – на 12,4%;
- Житомир – на 11,7%;
- Харків – на 11,2%;
- Сєвєродонецьк – на 10,9%;
- Миколаїв – на 10,5%.
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