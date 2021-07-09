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Квартири в кредит подешевшали: під який відсоток дають іпотеку в Україні

9 липня 2021 14:44

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Українці вважають за краще оформлювати договори на покупку житла в кредит на вторинному ринку, а не на первинному

Обсяг виданих з початку року іпотечних кредитів наближається до 3 млрд грн

Обсяг виданих з початку року іпотечних кредитів наближається до 3 млрд грн / Фото: Сьогодні, Pixabay

Незважаючи на подорожчання квартир, середні ефективні ставки по іпотеці в Україні за підсумками травня знизилися до:

  • 15,7% на первинному ринку нерухомості (місяцем раніше було 17,4%);
  • 13,4% на вторинному ринку (було 13,5%).

При цьому 87% всіх іпотечних кредитів оформляється саме на вторинному ринку житла.

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Ринок іпотеки в Україні

Ринок іпотеки в Україні / Фото: НБУ

Про це свідчать результати опитування банків, який провів Національний банк України (НБУ).

За місяць фінустанови видали 843 іпотечних кредиту на загальну суму 666,9 млн грн. Середній розмір кредиту становив 791 тис. гривень.

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В цілому за перші п'ять місяців року українці набрали іпотеки на 2,8 млрд гривень. Це в три рази більше, ніж було в аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, також в кінці травня в Україні набув чинності закон, який дає старт оновленню програми доступної іпотеки під 7% і запуску фінансового лізингу житла під 5% річних.

Пріоритетними групами для участі в програмі лізингу стануть не всі. В першу чергу програма призначена для таких категорій:

  • військові;
  • вчителя;
  • медики;
  • поліцейські;
  • внутрішньо переміщені особи;
  • соціально незахищені верстви населення.

А про те, хто і як повинен платити податок на нерухомість, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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