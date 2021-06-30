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Податок на нерухомість. Скільки доведеться заплатити і які штрафи за прострочення

30 червня 2021 21:35

Денис Беспалов Денис Беспалов

Всім, у кого квартири більше 60 квадратних метрів і будинки понад 120, доведеться заплатити податок

Пора платити податок на нерухомість

Пора платити податок на нерухомість / Фото: Pixabay

Для власників квартир площею понад 60 квадратних метрів і будинків понад 120 прийшов час платити податок на нерухомість.

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Як платити і що буде, якщо відмовитися від сплати податку на нерухомість, розбиралися журналісти "Сьогодні".

В'ячеслав – господар будинку площею 150 квадратів. За кожен зайвий метр за законом з сьогоднішнього дня повинен сплатити податок. Правда, ніяких квитанцій поки не отримував.

"Поки нічого не було. Порахуйте, що там? 70 помножити на 30 – ось 2100 грн. У нас немає таких грошей щоб оплатити. Побудувати, а потім платити за своє ж", – говорить В'ячеслав Гіренко, житель Київщини.

Податок не платять за квартиру площею до 60 кв. м і за будинок до 120. Скільки коштує кожен зайвий метр, вирішує місцева влада. Головне, щоб сума не перевищувала 1,5% мінімальної зарплати, тобто десь 70 грн. Хто вчасно не заплатить – оштрафують. До 30 днів прострочення – 10% від суми боргу, більше місяця – 20%.

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Платити податок на нерухомість потрібно не всім, є винятки: багатодітні сім'ї, діти-сироти, діти-інваліди, дитячі садки, школи, релігійні організації, учасники ООС і їхні сім'ї. Але є й ті, хто намагається ухилитися від сплати, прикриваючись пільгами, говорять юристи.

Якщо ж пільг немає – платити доведеться, наприклад, навіть пенсіонерам, на яких заможні діти або онуки часто переписують житло, щоб прибрати його з декларацій.

Раніше новини "Сьогодні" розбиралися, чому суми податку на нерухомість відрізняються в різних регіонах України.

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