Налог на недвижимость. Сколько придется заплатить и какие штрафы за просрочку

Всем, у кого квартиры больше 60 квадратных метров и дома свыше 120, придется заплатить налог

Пора платить налог на недвижимость / Фото: Pixabay

Для владельцев квартир площадью более 60 квадратных метров и домов более 120 пришло время платить налог на недвижимость.

Реклама

Как платить и что будет, если отказаться от уплаты налога на недвижимость, разбирались журналисты "Сегодня".

Вячеслав – хозяин дома площадью 150 квадратов. За каждый лишний метр по закону с сегодняшнего дня должен уплатить налог. Правда, никаких квитанций пока не получал.

"Пока ничего не было. Посчитайте, что там? 70 умножить на 30 – вот 2100 грн. У нас нет таких денег, чтобы оплатить. Построить, а потом платить за свое же", – говорит Вячеслав Гиренко, житель Киевщины.

Налог не платят за квартиру площадью до 60 кв. м и за дом до 120. Сколько стоит каждый лишний метр, решает местная власть. Главное, чтобы сумма не превышала 1,5% минимальной зарплаты, то есть где-то 70 грн. Кто вовремя не заплатит – оштрафуют. До 30 дней просрочки – 10% от суммы долга, более месяца – 20%.

Реклама

Читайте также: Налог на квартиру: как отбиться от штрафов и не нажить проблемы

Платить налог на недвижимость нужно не всем, есть исключения: многодетные семьи, дети-сироты, дети-инвалиды, детские сады, школы, религиозные организации, участники ООС и их семьи. Но есть и те, кто пытается уклониться от уплаты, прикрываясь льготами, говорят юристы.

Если же льгот нет – платить придется, например, даже пенсионерам, на которых состоятельные дети или внуки часто переписывают жилье, чтобы убрать его из деклараций.

Ранее новости "Сегодня" разбирались, почему суммы налога на недвижимость отличаются в разных регионах Украины.