Квадратні метри продовжать дорожчати. Як зросте вартість житла до кінця року

Більшість українців вкладають гроші у житло на початковій стадії будівництва, щоб зберегти та примножити свої кошти

Вартість оренди за підсумками року зросте на 25-30% / Фото: колаж "Сьогодні"

До кінця цього року в Україні вартість житла на первинному ринку може зрости ще на 5-10%, а на вторинному – до 7%. Попри очікуване осіннє пожвавлення на ринку житлової нерухомості, цінова ситуація буде досить стабільною, повідомили "Сьогодні" фахівці Асоціації фахівців із нерухомості України (АФНУ).

Що з цінами на житло?

Реклама

Президент АФНУ Юрій Піта заявив, що на первинному ринку нерухомості у найбільших містах України – Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові – з початку року вартість квартир зросла на 18-20%. Натомість в інших обласних центрах, таких як Вінниця, Івано-Франківськ, Рівне тощо, ціна на первинному ринку збільшилася до 15%.

"До кінця року очікується, що житло на первинному ринку може додати в ціні від 5% до 10% залежно від регіону, місця будівництва, рекреаційних та інфраструктурних можливостей для майбутніх мешканців", – зазначив Юрій Піта.

На вторинному ринку спостерігаються схожі цінові тенденції: у найбільших містах за підсумками року зростання вартості квартир може досягти 17-20%. Проте в інших обласних центрах зростання цін на схожі квартири навряд чи перевищить 15%.

"Міграційні процеси суттєво впливають на зростання попиту на малогабаритне житло у містах-мільйонниках. Громадяни змінюють місце проживання, переважно, через більші можливості знайти достойну роботу, кращий рівень життя тощо. Відповідно квартири у невеликих містах втрачають свою популярність", – сказав очільник АФНУ.

За даними експерта, в сегменті оренди житла, якщо не виникне нових форсмажорних обставин, ціни майже повністю повернуться до "пандемічного" рівня і вартість оренди за підсумками року зросте 25-30%.

Житло за містом стало дорожчим / Фото: Pixabay

Як змінилися ціни у великих містах

Київ

Реклама

До кінця 2021 року житло на вторинному ринку Києва та найближчого передмістя може подорожчати в межах 5-7%, розповіла голова Київського міського відділення АФНУ Олена Гайдамаха.

"Найбільша активність на вторинному ринку Києва спостерігалася у II кварталі та на початку III кварталу. Саме в цей період кількість угод майже на 30% була більшою, ніж за аналогічний період минулого року. За всіма ознаками пік активності на вторинному ринку столиці вже пройдено", – підкреслила вона.

За її словами, наразі на вторинному ринку житла попит і пропозиція збалансовані, що також частково стримуватиме стрімке подорожчання квартир

Вона наголосила, що ціни на столичне житло поступово будуть зростати і цілком вірогідно, що з лютого 2022 року по травень 2022 року на вторинному ринку спостерігатиметься цінова стабільність. Що стосується вторинного ринку житла в передмісті Києва, то за її даними, цінова ситуація буде майже тотожною до київської.

Квартири в передмісті Києва / Фото: Анатолiй Бойко, Сьогодні

Житомир

Як повідомила голова Житомирського регіонального відділення АФНУ Наталія Мелай, від початку року (протягом січня-серпня) на первинному ринку Житомира вартість 1-кімнатних і 2-кімнатних квартир збільшилася на 27-33%, а великогабаритні квартири зросли в ціні на 15%.

Реклама

За її прогнозами, до кінця року вартість квартир у новобудовах має всі ознаки до зростання в межах 5-7%.

Що стосується вторинного ринку житла, то експерт підкреслила, що понад 80% укладених угод припадає саме на цей сегмент ринку нерухомості.

До кінця року вартість квартир в новобудовах має всі ознаки до зростання / Фото: Pixabay

Тернопіль

На первинному ринку нерухомості Тернополя кількість угод зросла майже на 25% порівняно з 2020 роком, розповіла голова Тернопільського регіонального відділення АФНУ Наталія Свистун.

Відповідно з літа минулого року вартість квартир у новобудовах зросла в межах 15-20%. Свистун підкреслила, що за всіма ознаками до кінця поточного року попит на первинному ринку на 7-10% буде більшим за пропозицію.

"Ринок нерухомості майже оговтався від тривалого карантину. Кількість угод зростає, разом із тим і ціни. Нині можна говорити, що попит на первинному ринку до кінця 2021 року може переважити пропозицію, що без сумнівів стане додатковим чинником до збільшення вартості житла", – сказала вона.

Реклама

Водночас, на вторинному ринку Тернополя домінує попит на малогабаритне ("соціальне") житло – понад 70% попиту на вторинному ринку припадає саме на такі квартири.

"До кінця 2021 року ціни на вторинному ринку можуть зрости ще на 3-5%", – резюмувала Наталія Свистун.

Житло в новобудовах стає все більш популярним / Фото: Данило Павлов

Одеса

З початку року вартість житла на первинному ринку Одеси зросла на 18%, розповіла голова Одеського регіонального відділення АФНУ Ольга Архипова.

"На мій погляд, до кінця року, якщо не станеться жодних економічних чи епідемічних потрясінь, вартість житла на первинному ринку Одеси може зрости ще в середньому на 3-5% на найбільш якісні об’єкти нерухомості у вдалих локаціях із належною інфраструктурою", – підкреслила вона.

За даними Архипової, на вторинному ринку Одеси середні ціни з початку року зросли на 7,5-8%.

"За підсумками року найбільш затребувані 1-, 2-кімнатні квартири на вторинному ринку можуть подорожчати на 2%. Однак, як і у випадку з первинним ринком, варто очікувати осінньої цінової стабільності. Всі фахівці досить обережно коментують ситуацію на ринку нерухомості Одеси. Ніхто не зацікавлений в тому, щоби на ринку посилювалися панічні чи ажіотажні настрої. Ринок стабільний, і поки немає жодних передумов як для зниження цін, так і для їхнього немотивованого зростання", – каже фахівчиня.

На вторинному ринку Одеси середні ціни з початку року зросли на 7,5-8% / Фото: Pixabay

Асоціація фахівців із нерухомості України

Провідна профільна громадська організація країни, що об’єднує представників із 25 регіонів країни у 32 містах. АФНУ була створена у 1995 році. На сьогодні її членами вже є більше 2000 професійних ріелторів, а відділення відкриті практично у всіх областях України. Основні завдання діяльності Асоціації полягають у створенні економічних та правових механізмів формування цивілізованого ринку нерухомості в Україні, об’єднанні кращих фахівців галузі, в захисті їхніх інтересів та інтересів споживачів, розбудові позитивного іміджу рієлтора у суспільстві, підвищенні якості надання послуг та формування ринку нерухомості європейського рівня.

Раніше ми також писали: