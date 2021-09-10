Карантин не помеха. Как в Украине изменились цены на жилье

В Украине не все регионы выгодны для вложений в недвижимость. На первичном рынке инвесторов привлекают лишь восемь областных центров, а на вторичном – 14.
Об этом "Сегодня" сообщил инвестиционный аналитик геоинформационного портала "Увекон" Роман Шепетько.
Первичный рынок
"Темпы роста цен на первичном рынке жилья в указанных регионах и областных центрах превышали доходность от альтернативных инвестиций, таких как покупка облигаций внутреннего госзайма, проценты по банковским депозитам", – отметил Шепетько.
Эксперты сравнили показатели 2020 года с 2019 и выяснили, что в прошлом году наиболее выгодными для вложения средств были:
- Винницкая область – рост цены на 25,5%;
- Хмельницкая – на 14,9 %;
- Закарпатская – на 13,4%;
- Херсонская – на 12,9%;
- Донецкая – на 12,6%;
- Волынская – на 12,6%;
- Черкасская – на 11%;
- Ровенская – на 10,8%;
- Николаевская – на 10,5%.
А если сравнивать показатели не областей, а обласных центров, то они несколько отличаются:
- Винница – рост на 26,6%;
- Хмельницкий – 16,9%;
- Луцк – 15,1%;
- Киев – 14,8%;
- Черкассы – 11,8%;
- Сумы – 11,8%;
- Ровно – 10,7%;
- Херсон – 10,3%.
По словам Шепетько рост цен в Сумской области (10%), Николаеве (9,9%) и Ужгороде (8,8%) равнялся доходности от альтернативных инвестиций: были ниже доходности ОВГЗ на первичном рынке номинированных в гривне (доходность 10,2%), но выше средних процентных ставов банков по срочным депозитам для физлиц, которые составляли 8,7%.
Вторичный рынок
На вторичном рынке темпы роста недвижимости превышали доходность от альтернативных инвестиций.
"Темпы роста цен в 2020 году на вторичном рынке жилой недвижимости в долларах в Донецкой (9%) и Харьковской (8,8%) областях, а также в Кропивницком (10,2%) были на уровне доходности с альтернативными источниками инвестиций", – рассказал инвестиционный аналитик геоинформационного портала "Увекон".
В этом сегменгте наиболее выгодными для вложений областями Украины были:
- Хмельницкая – рост цен на 18%;
- Черниговская – 15 3%;
- Днепропетровская – 14,7%;
- Ровенская – 14,2%;
- Киевская – 13,4%;
- Полтавская – 13,3%;
- Волынская – 12,9%;
- Винницкая – 12,5%;
- Сумская – 12 2%;
- Закарпатская – 11,3%;
- Кировоградская – 11,2%;
- Запорожская – 11,1%;
- Житомирская – 11%;
- Черкасская – 10,6%.
А если судить по обласным центрам, то высокие позиции заняли:
- Хмельницкий – рост цен на 19%;
- Чернигов – на 16,2%;
- Сумы – на 15,9%;
- Полтава – на 15,2%;
- Ровно – на 14,2%;
- Запорожье – на 13,4%;
- Краматорск – на 13,1%;
- Луцк – на 13,1%;
- Ужгород – на 13,1%;
- Житомир – на 12,9%;
- Черкассы – на 12,8%;
- Северодонецк – на 12,5%;
- Днепр – на 11,9%;
- Киев – на 11,2%;
- Винница – на 11,1%.
В других же регионах показатели темпы роста цен на "вторичке" были ниже доходности от ОВГЗ и процентов по банковским депозитам.
Частные дома
"Темпы роста цен в 2020 году на домовладения в Харьковской (9,9%) и Полтавской (9,6%) областях, а также в Хмельницком (8,8%) и Кропивницком (8,6%) равнялись доходности от альтернативных способов инвестирования", – обьяснил Роман Шепетько.
В этой категории самыми выгодными регионами стали:
- Киевская область – рост на 18,2%;
- Кировоградская – рост на 17,5%;
- Винницкая – на 14,2%;
- Николаевская – на 13,9%;
- Днепропетровская – на 10,7%;
- Житомирская – на 10,6%.
А среди облцентров лидируют:
- Сумы – рост на 18,9%;
- Полтава – на 18,4%;
- Черкассы – на 17,7%;
- Луцк – на 15,8%;
- Днепр – на 15,1%;
- Киев – на 13,4%;
- Чернигов – на 12,4%;
- Житомир – на 11,7%;
- Харьков – на 11,2%;
- Северодонецк – на 10,9%;
- Николаев – на 10,5%.
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