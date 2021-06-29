Майже без варіантів: у яку нерухомість краще інвестувати заощадження

Житло в новобудовах стає все більш популярним / Фото: Данило Павлов

Через велику волатильність валюти, низькі відсотки за депозитами та високу інфляцію українці продовжили активно інвестувати в нерухомість. Люди розраховують заробити на перепродажу житла, коли на нього зростуть ціни, і в такий спосіб збільшити власний капітал.

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Але, незважаючи на недавнє подорожчання нерухомості, перспектив для бурхливого зростання цін на житло немає. А щоб не втратити кошти, краще купувати "квадрати" за містом або невеликі квартири в районах з розвинутою інфраструктурою.

Про це сайту "Сьогодні" розповів керівник Perfomance Management, бізнес-експерт Сергій Сароян.

"Через відсутність розвиненого ринку в українців не залишається особливого вибору, окрім як нести гроші на ринок нерухомості в сподіванні на отримання інвестиційного доходу. Проблема в тому, що особливих економічних передумов для зростання цін немає. Доступна іпотека, власне, відсутня, тож про масовий попит говорити не доводиться", – констатував експерт.

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Він уточнив, що вартість нерухомості зростає головно на первинному ринку. Але не тому, що її активно перепродують, – просто українці більше не хочуть жити в будинках радянської забудови, а ще стали цінувати додатковий комфорт.

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Найбільший інтерес покупців спостерігається в сегменті заміської нерухомості, а також 1-2-кімнатних квартир поблизу розвиненої інфраструктури. Саме такі квадратні метри подорожчають найпомітніше, зазначив Сароян.

Нагадаємо, раніше в Держстаті підрахували, що квартири в Україні за рік подорожчали в середньому на 11,6%.

А про плюси і мінуси популярних через свою дешевизну смарт-квартир дізнавайтеся із сюжету "Сьогодні":