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Локдаун вдарить по цінам. Що чекає орендарів житла в Україні

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші Олександр Кульбачний Олександр Кульбачний Редактор розділу Гроші
31 серпня, 11:48
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На ринок оренди житла здатний вплинути новий жорсткий локдаун, однак, чи введуть його – поки невідомо
Ціни на оренду житла в Україні можуть змінитися через локдауна. Колаж: "Сьогодні"
Ціни на оренду житла в Україні можуть змінитися через локдауна. Колаж: "Сьогодні"

В Україні до кінця року значного подорожчання оренди нерухомості чекати не варто. Ціни можуть зрости ще максимум на 5-10%, та й то якщо ринок збереже нинішню відносну стабільність.

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Як розповів президент АСНУ Юрій Піта, зробити сильний вплив на ринок оренди житла здатний новий жорсткий локдаун. У разі його введення ринок оренди житла блискавично відреагує обвалом.

"Вплив можливого локдауна відразу відіб'ється саме на оренді житла: зі зниженням попиту, вартість найму також знизиться. Однак після скасування обмежень ринкова кон'юнктура здатна відновитися протягом двох-трьох місяців", – говорить експерт.

Що стримує ціни

Важливим стримуючим фактором для подальшого підвищення цін на оренду житла є майбутнє можливе подорожчання комунальних послуг на 40-70%. Через це власники житла змушені будуть йти на поступки своїм орендарям, які в більшості випадків не зможуть дозволити "потягнути" більш високу плату за житло.

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