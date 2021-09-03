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Термінали і банкомати ПриватБанку перестануть працювати – що кажуть в банку

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
3 вересня, 15:29
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Триватиме оптимізація процесів з 1:00 до 6:00 4 вересня
Триватиме оптимізація процесів з 1.00 до 6.00 4 вересня / Фото: колаж "Сьогодні"
Триватиме оптимізація процесів з 1.00 до 6.00 4 вересня / Фото: колаж "Сьогодні"

Вночі, 4 вересня, в Україні не працюватимуть сервіси державного ПриватБанку. Не можна буде здійснити транзакції й в онлайн-форматі.

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Про це повідомляє пресслужба банку.

"Черговий етап модернізації процесингу запланований на 4 вересня 2021 року. Як завжди, банк проведе їх у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій і відпочивають. У період проведення робіт 4 вересня з 01-00 і до 06-00 годин ранку, банк короткочасно призупинить проведення транзакцій по картках, роботу Приват24 для фізичних осіб і Приват24 для бізнесу", – йдеться у повідомленні.

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Що саме не працюватиме:

  • банкомати, термінали та POS-термінали;
  • транзакції за картками;
  • інтернет-банкінг Приват24
  • сервіс онлайн-верифікації LiqPay.

Триватиме оптимізація процесів з 1.00 до 6.00 4 вересня. А вже починаючи з 7:00 ранку 4 вересня, обслуговування карток банку, Приват24 та мережа самообслуговування працюватимуть у звичайному режимі.

ПриватБанк не здає лідируючі позиції

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Як вже писали "Сьогодні", в Україні почастішали випадки злому фінансового додатки Приват24– дедалі більше жертв повідомляють про шахраїв. Одні з найпоширеніших варіантів – фішинг і дзвінки.

Однак часто відбуваються збої і в самому банку, без "допомоги" шахраїв. Так, ПриватБанк самостійно поміняв код доступу до картки одного з клієнтів банку, коли той був за кордоном.

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