Готові на все: як шахраї крадуть гроші через Приват24

Через додаток Приват24 злодії можуть вкрасти всю суму, яка є на рахунку

В Україні шахраї вигадують нові способи обману. Колаж: "Сьогодні"

В Україні почастішали випадки злому фінансового додатку Приват24 – все більше жертв повідомляють про шахраїв.

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Про найчастіші схеми обману розповідає "Технофан".

1. Злом облікового запису

Щоб зламати акаунт деякі шахраї готові витратити час, щоб підібрати пароль, особливо, якщо ваш смартфон виявився в їх руках. Адже для незаконного доступу до Приват24 вони можуть зайти в інтернет-банкінг, змінивши пароль входу (за допомогою функції "Забули пароль?").

Експерти радять не використовувати занадто слабкий пароль, який можна підібрати без праці. Краще використовувати різні символи – цифри, великі і маленькі букви, розділові знаки.

2. Дзвінки

Найбільше такий спосіб обману діє на людей похилого віку. Шахраї дзвонять жертвам і представляються як співробітники банку і кажуть, що рахунок у Приват 24 під загрозою злому. Вони просять перевести гроші на "резервний аккаунт", а потім вимагають дані для входу.

3. Фішинг

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Це популярний метод обману людей, який заснований на створенні сайту, коли повністю копіюється ресурс ПриватБанку. До шахраїв користувач потрапляє, коли заходить на сайт помилково і вводить свій пароль.

Експерти рекомендують звертати увагу на домен, на сайті якого ви будете вводити свої дані.

Нова схема обману через ПриватБанк

Шахраї під виглядом співробітників ПриватБанку виманюють в українців гроші. Для цього вони використовують спеціальний мобільний додаток, за допомогою якого виводять всі гроші з рахунків.

Шахраї кажуть, що є співробітниками служби безпеки ПриватБанку і повідомляють про нібито злом рахунку користувача, який відбувається наразі. Щоб цього уникнути, шахраї просять встановити на мобільний телефон спеціальний додаток, який нібито захистить аккаунт.

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