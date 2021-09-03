ПриватБанк залишив українця без зарплати – довелося міняти роботу

Державний банк заблокував рахунок клієнта, на якому зберігалися всі його доходи

Автору довелося шукати роботу, де зарплату платять готівкою / Фото: колаж "Сьогодні"

Клієнт українського державного ПриватБанку поскаржився, що банк заблокував його карту через заборгованість за комунальні послуги.

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Негативний відгук чоловік залишив на українському порталі Minfin.com.ua.

"Мені заблокували картку ПриватБанку в зв'язку з заборгованістю за комуналку. Тепер не можу зняти зарплату і борг за комуналку зростає. Довелося міняти. Роботу де платять готівкою", – написав користувач з ніком Kentstudent.

Автор пише, що через блокування рахунку йому довелося змінити роботу на таку, де зарплату платять готівкою. Він уточнив в коментарях, що йому довелося піти працювати на ринок комірником.

"Зарплатна картка це був мій єдиний спосіб доходу. А заборгованість з карти списується лише 25% відповідно до закону, а 75% залишається на заблокованій карті. Я б ще зрозумів якби вони зняли всі гроші. Пару місяців можна позичити. Але це триватиме нескінченно. Зарплату зняти не можеш, за комуналку знімають 25% і решту боргу зростає і грошей немає", – уточнив користувач Мережі.

У ПриватБанку відреагували на незадоволення клієнта фінансової установи – пояснили, що арешт наклала виконавча служба.

"ПриватБанк сумлінно і точно дотримується вимог чинного законодавства України. При надходженні листа про накладення арешту від виконавчої служби банк встановлює обмеження на картки відповідно до вимог чинного законодавства", – відповіли представники банку.

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Фото: скріншот

Як вже писали "Сьогодні", в Україні почастішали випадки злому фінансового додатки Приват24 – все більше жертв повідомляють про шахраїв. Одні з найпоширеніших варіантів – фішинг і дзвінки.

Однак часто відбуваються збої і в самому банку, без "допомоги" шахраїв. так, ПриватБанк самостійно поміняв код доступу до картки одного з клієнтів банку, коли той був за кордоном.