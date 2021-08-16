ПриватБанк самовільно змінив пін-код клієнта – що говорять в банку

ПриватБанк самостійно поміняв код доступу до картки одного з клієнтів банку, коли той був за кордоном.
Скарга з'явилася на сайті Мінфіну.
Як розповів клієнт фінустанови, пароль банк поміняв через кілька днів користування карткою у відпустці.
За його словами, розрахунки картою проводилися цілком "звичайні".
"Поїхав у відпустку за кордон. Через кілька днів користування карткою (звичайні суми, кафе, магазини і т.д.) приходить SMS: мовляв підозра на скімінг, ми вам поміняли пароль" , – розповів клієнт банку.
Що кажуть в ПриватБанку
У фінустанові підтвердили, що поміняли код доступу, щоб убезпечити клієнта.
"У випадку, якщо ви скористалися карткою в пристрої, де у банку виникли підозри про скіммінгові накладки, банк автоматично змінює PIN-код карти для безпеки ваших коштів" , – розповіли в Приватбанку.
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