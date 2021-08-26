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"Магія ПриватБанку" – як у українця з картки списували сотні гривень

Ксенія Кадушкіна Ксенія Кадушкіна Редактор
26 серпня, 07:20
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За кілька днів клієнт фінансової установи втратив близько тисячі гривень
Клієнт Приватбанку поскаржився на фінустанову. Колаж: "Сьогодні"
Клієнт Приватбанку поскаржився на фінустанову. Колаж: "Сьогодні"

Клієнт українського державного ПриватБанку поскаржився на безпідставне списання коштів з картки. Негативний відгук чоловік залишив на українському порталі Minfin.com.ua.

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За словами клієнта ПриватБанку, протягом тижня з карти списалися кількасот гривень, хоча чоловік не здійснював в цей момент жодних покупок і не розплачувався за послуги.

"На картці було 200 гривень, наступного дня стало мінус 130 гривень. Зателефонував до Привату. Сказали: " Чекай добу". Через добу гроші так і не повернулися", – каже чоловік.

Після цього клієнт банку поповнив картку до 300 гривень. Однак, перевіривши рахунок, виявилося, що чоловік навіть залишився винен 202 гривні.

"Хочу прояснити що картка не кредитна: загнати в мінус ніяк не можна", – заявив потерпілий.

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У службі підтримки чоловікові сказали знову чекати добу. Але і через зазначений час гроші на рахунок так і не повернулися.

Списання з картки тривало. Після того, як чоловік поповнив рахунок до 530 гривень, майже вся сума таким же незрозумілим чином зникла.

"Сьогодні було на карті 530 гривень. Розраховуюсь в магазині: недостатньо – на балансі 30 гривень. У транзакціях є операція на поповнення 500 гривень – жодних транзакцій списань. 500 гривень випарувалися і залишилося 30 гривень на картці", – нарікає чоловік.

Після всього цього на цей раз тих підтримка сказала, що протягом 11 днів гроші повернуться

Як списувалися гроші з карти:

  • На рахунку було 200 гривень;
  • Після списання наступного дня – мінус 130 гривень;
  • Поповнення картки до 300 гривень;
  • Після цього на рахунку залишилося мінус 202 гривні;
  • Через добу рахунок був поповнений до 530 гривень;
  • Через деякий час 500 гривень списали і на рахунку залишилося 30 гривень.

Магія ПриватБанку

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У коментарях користувачі Мережі припустили, що це може бути якась підписка, тому гроші списуються з карти систематично. Інший же користувач припустив, що у потерпілого немає жодних підписок і це звичайний збій програмного забезпечення.

"500 гривень випарувалися. Магія ПриватБанку", – написав один із коментаторів.

Тим часом у самому ПриватБанку попросили клієнта уточнити контакти і пообіцяли розібратися з ситуацією.

У Приватбанку пообіцяли, що розберуться в ситуації
У Приватбанку пообіцяли, що розберуться в ситуації

Як вже писали "Сьогодні", в Україні почастішали випадки злому фінансового додатку Приват24 – все більше жертв повідомляють про шахраїв. Одні з найпоширеніших варіантів – фішинг і дзвінки.

Однак часто стаються збої і в самому банку, без "допомоги" шахраїв. Так, ПриватБанк самостійно поміняв код доступу до картки одного з клієнтів банку, коли той був за кордоном.

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Більше новин про те, що відбувається в Україні і світі, можна дізнатися з випуску "Сьогодні":

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