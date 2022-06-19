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"Нафтогаз" озвучив новий тариф, а 20 банків опинилися на межі банкрутства – головне про гроші за тиждень

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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19 червня, 19:16
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Згадуємо найважливіші новини у сфері економіки за тиждень, що минає
Коротко про головні новини тижня
Коротко про головні новини тижня / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Два десятки банків можуть збанкрутувати, а курс долара невпинно коливається. Водночас "Нафтогаз" озвучив тариф на блакитне паливо, а деяких українців можуть звільнити від сплати податку.

Редакція "Сьогодні" підготувала добірку важливих новин за тиждень з 13 по 17 червня, які ви могли пропустити.

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Банки на межі банкрутства

НБУ різко підвищив рівень облікової ставки до 25%, щоб залучити кошти в банківський сектор. Але надто різкі рухи можуть призвести до банкопаду в Україні. За словами аналітика "Центру біржових технологій" Максима Орищака, Національний банк вдався до екстреного заходу, оскільки банки опинились на межі падіння.

За словами аналітика, в Асоціації українських банків ставки рефінансування за довгостроковими та короткостроковими кредитами на рівні 27% вважають трампліном до банкрутства для 20 банків.

"Ми можемо чекати, що для гривні це в будь-якому разі обернеться падінням, оскільки ми неминуче наближаємося до дефолту. І ті, хто зараз кладе гроші в банк під вищий відсоток, ризикують втратити їх. Перш ніж класти гроші – спробуйте взяти кредит", – наголосив аналітик.

Як найкраще зберігати заощадження?

Економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ розповів, що українцям варто робити з валютою з огляду на ситуацію на валютному ринку та курс долара в країні. Багато хто готується до того, що НБУ відпустить офіційний курс і відбудуться кардинальні зміни.

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За словами Олексія Куща, найкраще зберігати у гривнях три місячні доходи сім’ї. Решту не зайвим буде перевести в долари. Водночас від надто різких кроків варто утриматися і не виводити всі свої накопичення у валюту.

"Нафтогаз" озвучив тарифи

Компанія "Нафтогаз" почала обслуговувати майже 9 млн українців – постачальник "останньої надії" тепер відповідає і за споживачів з 15 областей, які мали контракти з облгазами. Для всіх клієнтів автоматично переоформили контракти та встановили річний план "Фіксований", за яким передбачається тариф за газ на рівні 7,96 грн за кубометр із ПДВ, але без врахування вартості транспортування.

Деяких українців звільнять від податку

У парламенті запропонували скасувати військовий збір для українських військовослужбовців та деяких чиновників. За словами голови податкового комітету Данила Гетманцева, за проєктом закону № 7432 передбачається звільнення від сплати зарплатного податку:

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  • військовослужбовців ЗСУ;
  • Нацгвардії;
  • СБУ;
  • Держприкордонслужби;
  • працівників МВС;
  • Управління державної охорони;
  • Держспецзв’язку;
  • інших військових формувань, що захищають державу від воєнної агресії РФ.

Однак такі пільги мають запровадити лише до закінчення воєнного стану в Україні.

Популярне пальне подешевшало

У мережах деяких АЗС по Україні знизили вартість автогазу. За тиждень з 10 до 17 червня пальне подешевшало в середньому на 3 грн за літр.

Щоденний моніторинг цін від "Консалтингової групи А-95" показав, що найбільший стрибок донизу зробили ціни в дніпропетровській мережі VostokGaz – на 3 грн/л, до 42,99 грн/л. Меншу вартість автогазу встановили на заправках "Укргазвидобування", "Нефтек" та RLS – у середньому на гривню за літр.

Зменшення роздрібних цін на цей вид пального обумовлено тим, що обсяги його постачання зросли, а попит збалансувався. Наразі це чи не єдиний вид продукції на АЗС, за яким майже немає черг.

Водночас літр А-95+ продають у середньому по 52 грн/л, звичайний А-95 – по 50,77 грн. Середня ціна на дизель становить 56,62 грн/л.

"Сьогодні" розповідали про головні липневі нововведення, які чекають на українців, а також писали, на які спеціальності буде попит в Україні після війни.

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